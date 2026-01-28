Размер шрифта
В Нидерландах изъяли одну из крупнейших партий кокаина в истории страны

Таможня Нидерландов нашла почти пять тонн кокаина в контейнерах с магнитами
Oliver Berg/Global Look Press

Таможенная служба Нидерландов изъяла более 4,8 тонны кокаина, спрятанного в контейнерах с электромагнитами, доставленными из Эквадора. Об этом сообщила прокуратура королевства.

По данным ведомства, наркотики были обнаружены 8 и 9 января в ходе плановой проверки двух грузовых контейнеров. При сканировании сотрудники таможни обратили внимание на нестандартную конструкцию электромагнитов, после чего было принято решение о проведении углубленного досмотра. В результате в трех электромагнитах нашли около 4,8 тысячи упаковок с кокаином общим весом свыше 4,8 тонны. Получателем груза значилась компания, зарегистрированная в муниципалитете Мурдейк в провинции Северный Брабант.

В рамках расследования дела были задержаны три человека, один из них — 52-летний гражданин Нидерландов — был арестован и помещен под стражу. Двое других подозреваемых освобождены за отсутствием доказательств их вины.

В прокуратуре уточнили, что расследование продолжается. Изъятые наркотические вещества уничтожены. Отмечается, что партия предназначалась для реализации на внутреннем рынке и стала одной из крупнейших, выявленных в Нидерландах.

12 января сообщалось, что испанская Национальная полиция провела успешную операцию в Атлантическом океане, изъяв рекордную для ведомства партию кокаина. Правоохранители перехватили судно, перевозившее около 10 тонн наркотика, скрытого в партии соли. В ходе операции задержаны 13 членов экипажа и конфисковано огнестрельное оружие.

Ранее российские таможенники задержали партию кокаина на 600 млн рублей.
 
