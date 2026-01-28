Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Телеведущий, которого Трамп призывал «усыпить», назвал день своего заключительного шоу

Телеведущий Стивен Кольбер объявил о дате закрытия своего The Late Show
IMAGO/Ron Adar/Global Look Press

Известный американский телеведущий Стивен Кольбер назвал дату заключительного выпуска своей передачи The Late Show («Позднее шоу»). Об этом сообщает журнал Variety.

По словам Кольбера, его шоу в последний раз выйдет в эфир телеканала CBS 21 мая. The Late Show появилось на телеэкране в 1993 году. В течение 22 лет его вел Дэвид Леттерман. После его ухода на пенсию с 2015 года шоу стал вести Кольбер.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой Кольбера. Глава Белого дома назвал телеведущего «жалкой развалиной, без таланта и всего, что необходимо для успеха в шоу-бизнесе» и призвал CBS сделать «гуманный шаг, усыпив Кольбера».

18 июля CBS объявил, что программа The Late Show будет закрыта в мае 2026 года. В соцсети Truth Social Трамп обрадовался этой новости, связав ее с профессиональными показателями ведущего Стивена Кольбера.

После этого Кольбер заявил, что наконец может критиковать действующие власти США, в том числе Трампа. В эфире CBS он пообещал, что в следующие десять месяцев «будет беспощаден». Тогда же телеведущий публично заявил, что у Трампа нет необходимых навыков для управления страной.

Ранее Трамп обрушился с критикой на CNN и The New York Times.
 
