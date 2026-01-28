Телеведущий, которого Трамп призывал «усыпить», назвал день своего заключительного шоу

Известный американский телеведущий Стивен Кольбер назвал дату заключительного выпуска своей передачи The Late Show («Позднее шоу»). Об этом сообщает журнал Variety.

По словам Кольбера, его шоу в последний раз выйдет в эфир телеканала CBS 21 мая. The Late Show появилось на телеэкране в 1993 году. В течение 22 лет его вел Дэвид Леттерман. После его ухода на пенсию с 2015 года шоу стал вести Кольбер.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой Кольбера. Глава Белого дома назвал телеведущего «жалкой развалиной, без таланта и всего, что необходимо для успеха в шоу-бизнесе» и призвал CBS сделать «гуманный шаг, усыпив Кольбера».

18 июля CBS объявил, что программа The Late Show будет закрыта в мае 2026 года. В соцсети Truth Social Трамп обрадовался этой новости, связав ее с профессиональными показателями ведущего Стивена Кольбера.

После этого Кольбер заявил, что наконец может критиковать действующие власти США, в том числе Трампа. В эфире CBS он пообещал, что в следующие десять месяцев «будет беспощаден». Тогда же телеведущий публично заявил, что у Трампа нет необходимых навыков для управления страной.

Ранее Трамп обрушился с критикой на CNN и The New York Times.