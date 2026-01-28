Адвокат комика Гудкова обжаловал штраф за клип «Я узкий»

Адвокат комика Гудкова обжаловал штраф в 11 тысяч рублей за клип «Я узкий»

Адвокат телеведущего и комика Александра Гудкова обжаловал штраф в размере 11 тысяч рублей за клип «Я узкий», в котором содержатся унижения человеческого достоинства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В них говорится, что 26 января жалобу защиты шоумена зарегистрировали в суде. После этого она была направлена в апелляционную инстанцию. Рассмотрение жалобы назначено на февраль.

13 января Красногорский городской суд Московской области оштрафовал комика Александра Гудкова за пародию на песню певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я русский». Установлено, что юморист в социальной сети «ВКонтакте» разместил видеозапись с названием «Александр Гудков — Я узкий». При этом он использовал аранжировку популярной композиции Shaman «Я русский».

Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что в видеозаписи шоумена есть действия, направленные на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам происхождения. Наказание ужесточило то, что эту запись увидел широкий круг лиц. В результате Гудкова оштрафовали на сумму в размере 11 тысяч рублей.

Ранее Гудков отказался петь «Я узкий» и шутить о России на корпоративах.