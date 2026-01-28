Размер шрифта
В Госдуме анонсировали повышение выплат некоторым категориям россиян

Депутат Нилов: в России с 1 февраля проиндексируют выплаты инвалидам и ветеранам
Александр Кряжев/РИА Новости

В России с 1 февраля будут проиндексированы социальные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, со следующего месяца ежемесячная выплата инвалидам первой группы составит 6157 рублей. Кроме того, для инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей. Рост затронет все категории получателей, включая детей-инвалидов, уточнил депутат.

Также он рассказал, что выплаты ветеранам боевых действий после индексации составят 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной войны — 6596 рублей. Как подчеркнул парламентарий, повышение происходит в автоматическом режиме, гражданам не нужно подавать дополнительные заявления.

24 января в Социальном фонде РФ сообщили, что с 1 февраля 2026 года в стране увеличится максимальный размер выплаты в связи с травмой на рабочем месте или профессиональным заболеванием. Максимальная сумма больничного, оформленного по таким причинам, составит 503 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях им положена двойная пенсия.
 
