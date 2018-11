Ломает гегемонию США: в чем британцы винят Россию

Запад ненавидит Россию из-за проведения ей независимой внешней политики и своего протекционизма в экономике, изложили свою точку зрения британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy» («Соединенный милитаризм: чего ваши СМИ и эксперты не говорят о внешней политике Великобритании?»), выдержки из которой опубликовали британские СМИ.

В книге, которая написана в формате вопросов и ответов, эксперты отмечают, что реальная цель политики США в отношении России заключается в поддержании американской экономической гегемонии во всем мире. Это сопровождается насаждением культуры «свободного рынка», которая в реальности является протекционистской.

По мнению политологов, Москва мешает господству неолиберального порядка нежеланием поддаваться. Коулз отмечает, что британские политики называют Россию врагом с начала XX века, а британские историки считают этот период «первой холодной войной», в которой страны вели борьбу за торговые пути и стратегические ресурсы.

С приходом к власти большевиков СССР стал представлять для Запада угрозу, причем, в первую очередь — на идеологическом поприще. Авторы книги приводят в качестве примера созданную в 1900 году британскую партию лейбористов. Долгое время занимавший пост премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль называл ее прикрытием для большевиков.

«Великобритания первой использовала на территории России химическое оружие во время операции в поддержку Белой армии. При этом Черчилль называл химоружие «правильным лекарством», а сегодня почему-то все говорят о том, как Москва угрожает Западу, скажем, своим «Новичком», — указывается в материале.

Авторы напоминают, что очередной

виток напряженности между Москвой и Западом начался, когда пост президента России покинул Борис Ельцин

и страна стала двигаться к «экономическому национализму», рынки перестали быть свободными, а корпорациям из США пришлось столкнуться с нововведенными пошлинами, передает ФАН.

Затрагивается в книге и вопрос Крыма — по мнению Коулза, американские военные специалисты еще много лет назад предупреждали, что попытки НАТО сблизиться с Украиной приведут к «аннексии» Крыма со стороны России — как предсказуемой реакции на действия со стороны Североатлантического альянса.

«Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине. Или же проведи Россия свои маневры в Канаде или Мексике, это тут же сочли бы огромной угрозой и нарушением Устава ООН, не меньше», — поясняют политологи.

Двумя неделями ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на военных учениях западных стран Trident Juncture 2018 опроверг опасения о возможном возобновлении «холодной войны» между Россией и Западом.

«Мы не находимся в состоянии холодной войны, но мы отрабатываем коллективную оборону. Речь идет о предотвращении конфликта, а не о провоцировании, лучший способ сохранить мир, это обладать внушительным сдерживанием», — отметил глава Альянса.

В середине прошлого месяца агентство Bloomberg отметило, что во время выступления на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин был «нетипично расслаблен и не агрессивен» по отношению к Западу, передает НСН.

В материале отмечалось, что во время своей речи

Путин непринужденно шутил и избегал нападок на западные страны.

Bloomberg указывал, что выступление российского лидера на «Валдае» может показаться напускной храбростью или в определенной степени усталостью после продолжительного «застоя» в отношениях с Западом.

В мае нынешнего года сообщалось, что по данным опроса, проведенного телекомпанией Fox News, 64% американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов. Таким образом, Россия занимает четвертое место в списке недружественных стран, по мнению участников опроса. При этом в тройку главных врагов США, по мнению американцев, входят Северная Корея (93%), а также Иран (80%) и Сирия (76%).

Уровень восприятия России в качестве врага заметно увеличился за последние несколько лет. В 2013 году Россию считали недружественной страной 40% респондентов. Резкий рост негативного отношения американцев к нашему государству произошел после событий на Украине и вхождения в состав России Крыма. На этой волне в США начался формироваться резко отрицательный образ России.