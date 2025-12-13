Команда «Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Кубка Первого канала по хоккею.

Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1.

В середине первого периода счет открыл Роман Канцеров. Данил Аймурзин в начале второго периода удвоил преимущество россиян. В третьей двадцатиминутке Данил Аймурзин забросил шайбу в пустые ворота. За 23 секунды до конца поединка Роман Горбунов отыграл одну шайбу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

14 декабря «Россия 25» сыграет с Казахстаном. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут.

