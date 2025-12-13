На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Словакии рассказал, что сделают страны Запада после окончания конфликта на Украине

Фицо: западные страны побегут в РФ сразу после окончания конфликта на Украине
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Страны Запада побегут в Россию ради восстановления торговых и экономических отношений после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Каждый это сделает после войны. Не будем наивными, как только закончится конфликт, каждая западная страна будет туда (в Россию. — Прим. ред.) бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», — подчеркнул политик.

При этом Фицо счел абсурдным запрещать Словакии покупать российское топливо, в то время как Россия остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в некоторые страны Европы.

10 декабря газета The New York Times писала, что у Евросоюза отсутствует стратегия в отношении завершения конфликта на Украине. Авторы издания отмечают, что у стран объединения нет ответа «на ключевые вопросы по поводу решений, касающихся будущего» страны.

Помимо этого, европейские лидеры сталкиваются и с другими проблемами, в том числе с дефицитом бюджета, ухудшением общественного мнения из-за постоянной поддержки Украины.

Ранее Лавров предупредил Европу, что ей однажды придется восстанавливать отношения с Россией.

