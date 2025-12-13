Украинский блогер-миллионник Артур Бабич официально стал россиянином

Украинский блогер-миллионник Артур Бабич получил российское гражданство и открыл свой бизнес в РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Из материала следует, что молодой человек после получения нового паспорта зарегистрировался в налоговой как предприниматель. В качестве рода своей деятельности Бабич указал художественное исполнение и рекламу.

«Плюсом ему вернули отчество в паспорте (в украинском его не прописывают) — теперь он снова Самвелович», — отметили журналисты.

Артур Бабич переехал в РФ в 2018 году. После начала специальной военной операции на Украине молодой человек уехал в США, но вскоре заявил о финансовых проблемах и решил перебраться в Армению. В декабре 2024 года блогер вернулся в Россию и рассказал, что намерен навсегда остаться в стране, так как именно здесь находится его аудитория и легче создавать контент.

6 сентября Mash писал, что в торгово-экономическом колледже Кривого Рога, где учился Бабич, пообещали уничтожить его аттестат.

Ранее Артур Бабич сделал предложение блогеру Ане Покров.