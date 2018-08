Последний плевок Маккейна: сенатор раскрыл «правду» о Трампе

Сенатор США Джон Маккейн, который скончался от рака мозга 25 августа, появится в новом документальном фильме «Активные меры», который выйдет в свет в пятницу, 31 августа.

Фильм режиссера Джека Брайана посвящен теме «вмешательства России» в выборы президента США 2016 года, а также рассказывает о президенте США Дональде Трампе и его предполагаемых связях с российскими властями. В ленте также появятся интервью с бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон, а также бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

Центральный посыл фильма заключается в том, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин гораздо сильнее связаны, чем считалось ранее.

Маккейн не был сторонником теории «сговора Трампа с русскими». Американского президента он критиковал в первую очередь за его слова о готовности сотрудничать с Россией. При этом саму мысль о том, что Москва как-то вмешалась в американские выборы, покойный сенатор никогда не ставил под сомнение. Эту точку зрения он активно продолжает продвигать в фильме, который выходит через несколько дней после его смерти.

«Тот факт, что была произведена атака на фундаментальные, абсолютно фундаментальные, свободные и справедливые выборы, должен встревожить всех нас», — говорит Маккейн в фильме. Он упоминает попытку хакерской атаки со стороны россиян в августе 2016 года на базы данных регистрации избирателей в таких штатах, как Аризона. Как и в случае с вмешательством в выборы США, Россия отрицает свою причастность к этой кибератаке.

Тем не менее, именно многочисленные связи между Дональдом Трампом и Россией доминируют в сюжете фильма. Помимо этого, название фильма, как сообщают в первом кадре его создатели, отсылает к советскому термину «активные мероприятия», обозначающий «действия политических силовых структур, проводимые российскими спецслужбами с целью повлиять на ход мировых событий».

Авторы фильма утверждают, что российский президент Владимир Путин якобы уже 30 лет как воюет в «тайной политической войне», цель которой — подрывать, влиять и контролировать мировые события с помощью кибератак, пропагандистских кампаний и коррупции.

«Сговор начался не в 2016 году. И он все еще продолжается», — гласит один из слоганов фильма.

«Когда мы начинали работу над этим проектом, мы думали, что раскроем какие-то грязные факты, но то, что мы обнаружили, оказалось самой большой угрозой демократии почти за столетие, — говорит режиссер фильма. — Невозможно понять, что происходит сегодня, если вы не знаете, как это началось и почему. Но когда вы поймете, все новости станут ужасающе предсказуемыми».

Как отмечает газета The New York Times, в титрах к фильму указывается использование более 200 архивных материалов — от The Washington Post до каналов на YouTube.

Еще до выхода фильма издание Vanity Fair опубликовало материал с заголовком

«Это документальный фильм, который может снять Трампа?»

NYT отвечает, что, скорее всего, это не так. Многое из того, о чем говорится в картине Брайана, появлялось до этого в различных СМИ и сети.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ, американист Александр Домрин, все, что сейчас делается в Соединенных Штатах, включая, подобные документальные фильмы, делается исключительно для внутреннего потребителя. «Выборы всего через два месяца. Если сейчас в США что-то и делают, то исключительно в интересах внутриполитической борьбы», — говорит эксперт.

В случае с фильмом «Активные меры», противники Трампа пытаются давить на единственное слабое место американского президента, отмечает Домрин.

«Они сейчас снова пытаются «замочить» русских. Потому что у демократов, собственно, нет другого объяснения, почему они проиграли в ноябре 2016 года и оказались на помойке истории. За эти два года демократы так и не придумали ничего нового»,

— отмечает эксперт.

В этом случае можно считать красноречивым даже трейлер фильма: он начинается с кадров совместной конференции Трампа и Путина в Хельсинки и вопроса журналиста: «Кому вы верите, господин Трамп? Путину или американским спецслужбам?»

После этого идет нарезка интервью известных своей антироссийской позицией американских политиков и деятелей. Помимо Маккейна, Макфола и Хиллари Клинтон в фильме появятся также сенатор-демократ от штата Род-Айленд Шелдон Уайтхаус, который был соавтором многочисленных антироссийских законодательных инициатив, журналист Майкл Айзикофф, выпустивший в этом году книгу о «российском вмешательстве» в американские выборы и многих других деятелей, среди которых немало бывших агентов и высокопоставленных чиновников ЦРУ.

Впрочем, в преддверии выборов, сторонники Трампа не отстают от демократов. Выпуск пропагандистских картин, отстаивающих точку зрения той или иной стороны, идет полным ходом.

Например, Стивен Бэннон, экс-советник президента США Дональда Трампа и главный идеолог правого национализма в администрации президента США снял фильм в поддержу бывшего начальника, предназначенный дать идеологическую зарядку сторонникам «трампизма».

Фильм с названием «Трамп на войне» будет выпущен 9 сентября, на неделю позже картины о «тридцатилетней войне Путина». Идея фильма — показать, что сторонники Трампа — это люди, которые противостоят демократам — кстати, их в фильме показывают чуть ли не «врагами народа». «За что они выступают? За то, чтобы вернулись боевики ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ — «Газета.Ru»). У них нет ответов», — говорит закадровый голос.

Чтобы закрепить эту мысль, вторая часть трейлера демонстрирует кадры антитрамповских протестов — с погромами, людьми в масках и поджогами. «Нет Трампу, нет стене, нет Соединенным Штатам Америки», — выкрикивают противники Трампа.

Как отмечает Александр Домрин, в этой предвыборной «пропагандисткой войне» у сторонников Трампа более тяжелая задача, чем у его противников. «Он должен не просто обеспечить Республиканской партии большинство и в палате представителей, и в сенате, но сделать так, чтобы это были другие республиканцы. Не те, которые против Трампа, а те, кто за него», — говорит эксперт.

И действительно, многие однопартийцы Трампа предпочтут союз с демократами тому, чтобы поддержать своего президента.

Участие Маккейна и других республиканцах в антитрамповских проектах — таких, как фильм «Активные меры» — абсолютно показателен. В Америке даже появилась новая политическая аббревиатура: Republicans Against Trump (RAT, переводится с английского как «крыса») — «крысы против Трампа».

«Трампу как раз нужно, чтобы прошли те, кто его поддерживает, а не «крысы». Соответственно, сейчас все делается для того, чтобы выборы прошли в его интересах. Смерть Маккейна играет на руку Трампу — освобождается место, которое сможет занять лояльный президенту республиканец», — заключает Домрин.