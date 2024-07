«Она старается быть нормальным человеком». Разводятся ли Дженнифер Лопес и Бен Аффлек?

Global Look Press

Муза устала

В последний раз Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обсуждали с прессой свои отношения в феврале 2024 года. Говоря о своем музыкальном фильме «Это я. Сейчас» (This Is Me… Now: A Love Story), артистка рассуждала о том, как муж вдохновлял и поддерживал ее в процессе съемок.

«Я говорила: «Я не умею писать, я не делаю этого». А он: «Ты можешь, ты умеешь писать, продюсировать, режиссировать, ставить хореографию, ты умеешь все», — рассказывала Лопес изданию People.

Однако уже в конце февраля в документальном фильме «Величайшая история любви, которая никогда не была рассказана» (The Greatest Love Story Never Told) Лопес призналась, что замечает усталость Аффлека от необходимости поддерживать ее во всех начинаниях.

«Я не думаю, что Бену это удобно. Но он любит меня, он знает, что я артистка, и он будет поддерживать меня всеми возможными способами, потому что знает, что меня не остановить, когда я создаю свою музыку… И он не хочет меня останавливать. Но это не значит, что ему нравится быть музой», — говорила певица.

17 марта Лопес и Аффлек появились вместе на матче команд НБА «Лейкерс» и «Голден Стэйт» в Лос-Анджелесе. На трибуне Аффлек держал супругу за руку. Однако после этого они начали постепенно пропадать с радаров папарацци как пара. В следующий раз они появились вместе на улицах Нью-Йорка 30 марта.

После этого Лопес проводила время в Нью-Йорке одна — она занималась продвижением научно-фантастического фильма «Атлас» со своим участием. Даже на Met Gala — звездной ярмарке тщеславия, на которой в этом году Джей Ло выступила в роли ведущей, — Аффлек супругу не сопровождал.

Вместе на фоне слухов о разводе

16 мая Аффлека и Лопес снова сфотографировали вместе на мероприятии в Лос-Анджелесе, куда актер приехал, чтобы поддержать супругу и ее 16-летнюю дочь Эмму. Правда, источник People утверждал, что муж и жена приехали порознь — хотя обручальные кольца были на месте. Собеседники издания также рассказали, что Аффлек живет отдельно, а День матери (12 мая) Джей Ло провела в одиночестве. В тот же день издание TMZ сообщило, что Аффлека часто видят в арендованном доме в Брентвуде — и похоже, что он ночует там ежедневно. Так что слухи о том, что супруги разъехались, подтвердились.

Вскоре, 19 мая, улыбающаяся на камеры папарацци пара вновь появилась на улицах Лос-Анджелеса: сначала публика увидела, что Аффлек забирает Лопес у здания театра Aero в Санта-Монике, а чуть позже их заметили на прогулке в Западном Голливуде. Кольца по-прежнему были на своих местах.

Впрочем, уже на следующий день источник People подтвердил, что супруги конфликтуют. По его словам, они просто по-разному относятся к браку: Аффлек предпочитает избегать публичности, в то время как Лопес, напротив, любит внимание. По словам другого собеседника издания, Лопес «нуждается в таком самовыражении, но Аффлеку с этим просто неуютно».

«В какой-то момент это создает напряжение в отношениях. Он более закрыт и не любит публичность, а она любит открывать свое сердце фанатам и миру. В этом существенная разница между ними, и с этим сложно в повседневных отношениях», — говорил источник.

В подтверждение этих слов 20 мая Лопес пришла на премьеру своего фильма «Атлас» одна. На следующий день она улетела в Мексику в рекламный тур фильма, а муж остался в Санта-Монике.

close 100% Дженнифер Лопес на премьере фильма «Атлас», май 2024 года Chris Pizzello/AP

В Мексике, к слову, случилась неприятная история. Как сообщало издание People, на пресс-конференции по случаю выхода картины один из репортеров попросил Лопес прокомментировать слухи о разводе «для мексиканской прессы».

«Ваш развод с Беном Аффлеком — это реальность? Что можете сказать по поводу этих слухов? В чем правда?» — спросил неизвестный журналист. В ответ партнер звезды по фильму Симу Лю попросил: «Так, давайте без этого». А Лопес наклонилась, пристально посмотрела в глаза репортеру и произнесла: «Надо было лучше думать».

После этого Лопес и Аффлек регулярно посещали мероприятия с детьми. 30 мая супруги были вместе на школьном выпускном дочери актера Вайолет. Их сопровождали дети Аффлека Серафина и Сэмюэл, а также сын и дочь Лопес — близнецы Макс и Эмма. Супруги держались за руки и были очевидно в хорошем настроении. 2 июня они пришли на баскетбольный матч с участием сына Аффлека Сэмюэла.

А 31 мая Лопес отменила турне в поддержку своего нового альбома This Is Me... Live. В заявлении на своем сайте OntheJLo она призналась, что была вынуждена это сделать.

«К моей огромной боли и отчаянию, я должна вас разочаровать. Пожалуйста, поймите, что я бы этого не сделала, если бы не чувствовала, что это совершенно необходимо. Я обещаю, что все исправлю, и мы все снова будем вместе. Я всех вас очень люблю. Увидимся в следующий раз…» — заявила Джей Ло.

Особняк на продажу и Аффлек без кольца

Уже 8 июня стало известно, что пара выставила на продажу семейный особняк в Беверли-Хиллз, купленный за $61 млн вскоре после свадьбы — весной 2023 года. Как сообщало издание TMZ, на тот момент новых хозяев для дома искали уже две недели.

К концу того же месяца признаки приближающегося развода стали совсем явными. 23 июня портал Daily Mail опубликовал фото Аффлека на обеде в ресторане Tasty Noodle с дочерью Вайолет в Лос-Анджелесе. Обручального кольца у него уже не было. Джей Ло тем временем отдыхала в Италии одна. 28 июня источник People сообщил, что в отсутствие певицы Аффлек вывез свои вещи из общего дома.

«Бен продолжает жить в арендованном доме в Брентвуде. Он там уже примерно два месяца. Вроде бы у него все нормально. Он каждый день бывает в своем офисе и, кажется, сосредоточен на работе. Кроме того, он проводит время со своими детьми», — рассказал собеседник.

День независимости США (4 июля) и двухлетнюю годовщину собственной свадьбы (16 июля) актеры провели порознь. Не было Аффлека и на вечеринке в стиле «Бриджертонов» по случаю дня рождения жены в Хэмптонсе, прошедшей 20 июля (24 июля ей исполнилось 55).

Дженнифер Лопес спасает свой брак

Несмотря на явные признаки конфликта, люди, знакомые с ситуацией, утверждают: Лопес пока не готова отпустить Аффлека и надеется наладить отношения. «Сейчас Дженнифер надеется спасти свой брак с Беном. Она бы не проводила время с его детьми, беря на себя роль их матери, если бы не старалась наладить отношения с ним или хотя бы встать на верный путь», — рассказал источник Daily Mail 20 июля.

close 100% Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере фильма «Это я. Сейчас» , февраль 2024 года Jordan Strauss/AP

Он добавил, что этим летом супруги решили пожить отдельно, чтобы дать друг другу возможность подумать о своих отношениях. «Дженнифер поставила работу на паузу, чтобы исправить нанесенный ущерб. Она знает, что иногда позволяла карьере и славе мешать своему браку. Она правда старается просто быть хорошей матерью и нормальным человеком в последнее время, потому что знает, что, в конце концов, богатство и слава — это еще не все. Она надеется, что еще не слишком поздно», — объяснил собеседник таблоида.

Будто в подтверждение его слов Лопес выложила в соцсети небольшой клип со своего 55-летия, снятый в ее доме в Хэмптонсе. Как оказалось, она хранит на самом видном месте свадебную фотографию с Аффлеком.