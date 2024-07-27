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Американский банк заплатит крупный штраф за нарушение антироссийских санкций

Минфин США: State Street заплатит $7,5 млн за нарушение антироссийских санкций

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Максим Блинов/РИА Новости

Американский банк State Street заплатит $7,5 млн за нарушение антироссийских санкций в 2016-2020 гг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минфин США.

В сообщении министерства говорится, что банк «согласился на досудебное урегулирование возможной гражданкой ответственности за 38 очевидных нарушений санкций офиса по контролю за иностранными активами минфина».

Отмечается, что речь идет о редактировании или перевыпуске счетов-фактур для клиентов, на которых распространялось действие антироссийских санкций. Сумма компенсации объясняется тем, что банк не раскрыл информацию о нарушениях добровольно.

До этого министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес говорил, что главы МИД Европейского союза (ЕС) начали изучать вопрос о возможности принятия санкционных мер в отношении источников «гибридных угроз» в контексте украинского конфликта.

Планируется принять меры против тех, кто несет ответственность за гибридные угрозы: тех, кто устраивает диверсии или использует мигрантов, кто осуществляет кибератаки, распространяет ложную информацию в пользу РФ.

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