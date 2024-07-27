В пророссийском подполье на Украине выяснили, как избежать мобилизации через лишение родительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

Речь идет о лишении матерей родительских прав для того, чтобы дети были переданы под попечительство отцам.

«Сначала отец пишет заявление на мать ребенка по обвинению в избиении. На этом основании подается обращение в суд на развод, причем ускорение процедуры стоит 1000 долларов США. Следующее обращение в суд делается для лишения матери родительских прав на иждивение ребенка и это стоит уже 2000 долларов США», — рассказали в подполье.

Согласно нынешнему украинскому законодательству, отец ребенка будет освобожден в результате от от мобилизации как единственный опекун ребенка. Одновременно мужчина получает право на выезд за границу.

До этого в Нацгвардии Украины призвали снизить мобилизационный возраст.

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