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Появился новый способ бегства от мобилизации на Украине

В пророссийском подполье на Украине выяснили, как избежать мобилизации

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Shutterstock

В пророссийском подполье на Украине выяснили, как избежать мобилизации через лишение родительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

Речь идет о лишении матерей родительских прав для того, чтобы дети были переданы под попечительство отцам.

«Сначала отец пишет заявление на мать ребенка по обвинению в избиении. На этом основании подается обращение в суд на развод, причем ускорение процедуры стоит 1000 долларов США. Следующее обращение в суд делается для лишения матери родительских прав на иждивение ребенка и это стоит уже 2000 долларов США», — рассказали в подполье.

Согласно нынешнему украинскому законодательству, отец ребенка будет освобожден в результате от от мобилизации как единственный опекун ребенка. Одновременно мужчина получает право на выезд за границу.

До этого в Нацгвардии Украины призвали снизить мобилизационный возраст.

Ранее в ВСУ рассказали о нежелании новобранцев воевать.

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