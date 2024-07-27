Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции считают, что Польша рискует из-за поддержки Украины

AA: Россия может жестко ответить на военные инициативы Польши по Украине

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия может жестко ответить на военные инициативы Польши по Украине — в частности, в связи с подготовкой на территории Польши украинских войск. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Обучая украинских солдат, Польша углубляет свои связи с Украиной и, вероятно, будет находиться на мушке ответного российского удара», — сообщает Anadolu.

При этом еще одним риском для Варшавы является возможность сбивать цели в воздушном пространстве Украины при помощи собственных систем противовоздушной обороны. Аналитики Anadolu считают, что перехват российских ракет над украинской территорией поставит Польшу в рискованное положение.

До этого Министерство обороны Польши заявило о подготовке операции «Восточная заря» по усилению подразделения противовоздушной обороны (ПВО) на белорусской и российской границах.

Ранее НАТО объявило о готовности системы ПРО Aegis Ashore в Польше.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами