В Турции считают, что Польша рискует из-за поддержки Украины

Россия может жестко ответить на военные инициативы Польши по Украине — в частности, в связи с подготовкой на территории Польши украинских войск. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Обучая украинских солдат, Польша углубляет свои связи с Украиной и, вероятно, будет находиться на мушке ответного российского удара», — сообщает Anadolu.

При этом еще одним риском для Варшавы является возможность сбивать цели в воздушном пространстве Украины при помощи собственных систем противовоздушной обороны. Аналитики Anadolu считают, что перехват российских ракет над украинской территорией поставит Польшу в рискованное положение.

До этого Министерство обороны Польши заявило о подготовке операции «Восточная заря» по усилению подразделения противовоздушной обороны (ПВО) на белорусской и российской границах.

Ранее НАТО объявило о готовности системы ПРО Aegis Ashore в Польше.