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Россиянам рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году

В Госдуме рассказали, какие пособия в РФ вырастут в 2025 году

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина рассказала, какие пособия вырастут в РФ в 2025 году. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, вырастут предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно. Также максимальный размер выплат по больничному за один день вырастет в 2025 году более чем в два раза с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей.

Ожидается, что в 2025 году вырастет материнский капитал. Сумма выплаты за первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го — на 4,5% и с 1 апреля 2025-го — на 2,2%», — пояснила Стенякина.

До этого депутаты регионального собрания Карелии выступили с инициативой единовременных выплат студенткам, родившим ребенка до 25 лет.

Ранее стало известно, насколько выросли расходы Соцфонда на выплаты по больничным с начала года.

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