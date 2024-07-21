Жлобство незаметно захватывает российский бизнес. Что с этим делать?

У вас же тоже почта забита рекламными рассылками? Стоит только разок что-то где-то купить — и готово дело: заполните анкету, будем копить бонусы, укажите, пожалуйста, ваш адрес электронной почты. Указываю, а куда деваться, не номер телефона же им оставлять. Однажды совершила такую ошибку — до сих пор звонят в самый неподходящий момент сообщить, что новая коллекция одежды ждет меня в дорогущем магазине с моей гигантской скидкой в 5%. С тех пор оставляю только почту.

А они и рады стараться — натурально бомбят своими предложениями. Некоторые напоминают о себе по несколько раз в день. Толку от этого большей частью никакого, хотя времени уходит довольно много даже на чтение заголовков этих писем. Иногда перейдешь по ссылке, а там обязательно окажется какая-то шляпа. Или поверишь обещаниям и потратишь на изучение и выбор товаров кучу времени, а промокод не работает. Он, видите ли, на ограниченный ассортимент, помеченный практически невидимыми звездочками. Говорят, умные люди создают специальный почтовый ящик для рекламных рассылок, каждый раз обещаю себе попробовать сделать так же, но все руки не доходят. Вот и мучаюсь, читаю всю эту кучу ерунды.

Но раз в год, как известно, и палка стреляет. Это происходит в июле, на мой день рождения. Конечно, айфоны мне никто не дарит, но приятные мелочи в виде хороших скидок я уже привыкла получать. В такие моменты я мысленно восхищаюсь изобретательностью маркетологов. Втираются ко мне в доверие, чтобы купить лояльность, хитрецы. Заманивают, чтобы даже мысли не возникало нажать на кнопку «отписаться от рассылки». И не отписываюсь ведь. Не потому, что жду их редких бонусов, а потому что становится как-то неловко: не чужие же, вон сколько лет с днем рождения поздравляют, не хочется их обижать. Хотя рассылки дико бесят, это факт.

Вот в таком режиме относительно мирного сосуществования мы с рекламой и живем последние лет пять точно. Менялись, особенно в последние два года, бренды, но принцип оставался прежним. 11 месяцев терпишь спам, потом покупаешь с приличной скидкой то, что давно хотел.

Все изменилось в этом году. «Дорогая Анна, поздравляем с днем рождения! Дарим вам купон на сумму полторы тысячи рублей!» — неплохо, думаю я, и читаю дальше: «Вы сможете воспользоваться им при покупке на сумму от 9 тыс. рублей». А вот это что-то новенькое! Так подарок или нет? Вы уж как-то определитесь там. Или пишите сразу честно: «Дорогая Анна, нам очень нужны ваши 7,5 тыс., хэппи бесдей ту ю».

Остальные пошли еще дальше. «Поздравляем с днем рождения, дарим... двойные бонусы за покупки в течение двух недель». Вот аттракцион невиданной щедрости!

То есть я должна приобрести условные колготки за их полную стоимость и чувствовать себя осчастливленной двойными бонусами? Чтобы через год потратить их опять при покупке на определенную сумму? Какому гению маркетинга это пришло в голову?

Причем, идея, судя по другим поздравляющим, пользуется популярностью. По мне, так такая схема сильно попахивает жлобством.

Только один бренд из всех пока держит марку, прислали безусловную и реальную скидку в 30%. Возможно, еще не успели перестроиться и понять, что на российском рынке появился новый тренд: за клиента больше не боремся, ну его на фиг, и так сойдет.

Только не надо мне авторитетно заявлять про трудные времена, инфляцию и даже мировые тренды. Клиентоориентированный маркетинг все еще существует. Моей подруге из страны ближнего зарубежья до сих пор на день рождения присылают хорошие скидки или подарочные сертификаты. Это наши отечественные орлы решили, что и так сойдет.

Еще пример: лет десять подряд изредка выбираюсь на массаж и в СПА в один из пятизвездочных отелей города. Когда-то он был частью международной сети, все там сияло и переливалось, теперь отелем владеет так называемый «богатый москвич». Из самых первых нововведений — вода из кулера вместо удобных бутылок, массовое увольнение специалистов из-за понижения зарплаты, у джакузи не работает половина кнопок: что-то там бурлит — и ладно.

Думаете, у нового владельца нет денег? Конечно, есть, может, и побольше, чем у прежних. А еще у него есть волшебная формула: жлобство, умноженное на «и так сойдет». И таких примеров полно.

Наверняка найдутся те, кто обвинит меня в банальной страсти к халяве. Скажут, что ною из-за потерянных трех копеек. Да, ною. Но покажите мне человека, который обрадуется, когда что-то хорошее станет хуже. Я таких людей лично не знаю. Зато уверена в том, что теперь уж точно отпишусь от спам-рассылок. Начну с этого свой личный новый год.

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