СМИ сообщили о планах премьера Индии посетить Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Украину в конце августа. Об этом сообщил индийский телеканал Wion.

Источники в дипломатических кругах Дели подтвердили, что визит главы правительства Индии в Киев состоится в августе.

Точные даты визита пока не определены.

До этого Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины в Нью-Дели после высказываний украинского лидера Владимира Зеленского, раскритиковавшего недавнюю встречу президента России Владимира Путина и премьера республики Нарендры Моди.

8 июля Нарендра Моди посетил с официальным визитом Москву. Это была его первая поездка в Россию с 2019 года и первый зарубежный визит после переизбрания. 8 июля состоялась неформальная встреча в резиденции Ново-Огарево, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Ранее в Кремле усомнились, что НАТО услышит инициативы Моди по Украине.