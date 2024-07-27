Французский генерал Франсуа Шованси в эфире телеканала LCL заявил, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского невозможен без территориальных уступок.

«Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путем вернуть границы к состоянию на 1991 год», — поделился Шованси.

Генерал подчеркнул, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние месяцы показывают, что Киев не владеет ситуацией на фронте. Поэтому в ближайшее время наступления от Киева ожидать не приходится.

До этого руководитель Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг говорил, что Россия имеет достаточно ресурсов для ведения боевых действий в 2025 году и после него.

Также японское оборонное ведомство более не считает, что Вооруженные силы России потеряли мощь в ходе конфликта на Украине.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.