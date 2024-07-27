Экс-подполковник СБУ раскрыл потери наемников на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли треть из около 15 тысяч иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

По его словам, иностранные наемники несут очень серьезные потери. Как сказал экс-офицер СБУ, украинская сторона выдает желаемое за действительное, когда заявляет, что в рядах ВСУ воюют десятки тысяч иностранцев. Он отметил, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) через службу в украинских войсках прошло около 15 тысяч иностранных наемников. По мнению Прозорова, «добрая треть» из них была ликвидирована.

До этого российские военные нанесли удар по зданию с иностранными наемниками в Харькове. По информации министерства обороны РФ, в основном там были комбатанты из Франции. Ведомство сообщило, что в результате удара ликвидированы свыше 60 военных, свыше 20 госпитализированы. Здание, в котором дислоцировались наемники, было полностью разрушено.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».