ЦБ повысил ключевую ставку до 18%. Как это повлияет на жизнь россиян ЦБ поднял ключевую ставку до 18% на фоне ускорения инфляции

ЦБ на заседании 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Решение Банка России совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», предрекли рост ставок по вкладам и кредитам на 1,5-2 процентных пункта после решения ЦБ. По мнению экспертов, рубль в краткосрочной перспективе будет укрепляться к основным зарубежным валютам — юаню, доллару и евро.

Почему ЦБ повысил ставку

ЦБ пояснил, что решение о повышении ставки обусловлено ускорением инфляции в России. По оценке регулятора, темпы роста цен превысили апрельский прогноз и составили 8,6% в годовом выражении по итогам апреля-июня 2024 года. В январе-марте годовая инфляция была на уровне 5,8%.

«Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — отмечается в пресс-релизе регулятора.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Этот инструмент является основным в рамках денежно-кредитной политики Банка России. Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ключевая ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ее, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к повышению на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения. В прошлом году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз подряд.



Следующее заседание по ставке состоится 13 сентября, ЦБ объявит свое решение в 13:30 мск.

Банк России повысил прогноз по инфляции до 6,5–7,0% в 2024 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, оценил ЦБ.

Регулятор дал сигнал финансовому рынку о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на следующих заседаниях. Кроме этого, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 16,9-17,4% с 15-16%.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что с учетом прогнозов ЦБ по инфляции и средней ключевой ставке Банк России на ближайших заседаниях (13 сентября или опорном заседании 25 октября) снова повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 20%.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что будет со вкладами

Директор по развитию розничного бизнеса банка Синара Анна Волкова в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что решение ЦБ будет способствовать сохранению популярности вкладов, накопительных счетов, а также обеспечит дополнительный приток денег россиян в банки:

«В периоды высокой ключевой ставки люди не хотят рисковать своими накоплениями, внимательно следят за динамикой процентов по вкладам и стараются выбрать наиболее выгодный продукт. Будет продолжаться переток средств из традиционных валютных вкладов в долларах и евро во вклады в юанях».

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сказал «Газете.Ru», что ставки по вкладам начали расти еще пару недель назад, и некоторые из российских банков уже дают 19% и 20% по депозитам в рублях при соблюдении определенных условий — например, при размещении не более 1,5 млн рублей. Он не ждет, что россияне массово побегут класть деньги в банки после повышения ставки.

«Не ожидается ажиотажа среди россиян: за последние несколько месяцев повышенные ставки по вкладам стали обыденностью. Те, кто хотел, уже отрыли депозиты и сейчас будут просто перемещать деньги под более выгодный процент. Стоит помнить, что далеко не у всех россиян есть свободные средства для открытия банковского вклада», — допустил аналитик.

Он предположил, что в ближайшие три месяца ставки по вкладам понижаться не будут, основной тренд — на разумное повышение.

«Инфляция сейчас находится недалеко от пиковых значений в районе 9,3% и будет снижаться в ближайшие месяцы до 7% к концу этого года и до 4% к концу 2025 года. Поэтому депозиты сейчас действительно выгодные. В базовом сценарии мы полагаем, что ключевая ставка в 18% будет пиком в этом цикле, поэтому можно открывать длинные депозиты», — рекомендовал Васильев.

Кандидат экономических наук, преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов допустил дальнейший рост ставок по вкладам на 1,5-2 процентных пункта. То есть максимум до 22% годовых.

Что будет с кредитами

По данным Петухова, ставки по потребительским кредитам в некоторых банках уже приблизились к 40% годовых, а средняя ставка по рыночной ипотеке составляет 29,5%. Эксперт ждет увеличения кредитных ставок также на 1,5-2 п.п. после решения ЦБ.

«Ставки по потребительским кредитам перешли в заградительную зону. Переплата по такого вида продуктам для большинства россиян слишком заметная, чтобы пользоваться подобными предложениями так же активно, как ранее. Определенная группа спроса тут остается, но львиная доля рынка потребкредитов «заморожена». Ставки по кредитам начнут спускаться вниз, когда сократится ставка ЦБ — и то, с заметным отставанием. Такова рыночная специфика», — сказал аналитик BitRiver Антонов.

Эксперты предрекают охлаждение российского кредитного рынка в свете решения ЦБ.

«Общее охлаждение связано, в первую очередь, со снижением рынка ипотеки после отмены льготных программ с 1 июля. В секторе потребительского кредитования все еще идет рост (хоть его темпы и снизились), бум потребления никуда не делся — номинальные зарплаты растут», — отметила директор по развитию розничного бизнеса банка Синара Анна Волкова.

По ее прогнозу, спрос на потребкредиты будет замедляться до конца 2024 года, но резкого обвала не произойдет.

«Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в ближайшие кварталы. Мы полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими еще долго, а, вероятно, и еще подорожают», — заключил Васильев.

Что будет с рублем

Независимый финансовый советник Юлия Кузьмина в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что решение ЦБ вызовет кратковременное укрепление рубля и снижение курсов иностранных валют валют. По оценкам советника, доллар может опуститься до 84 рублей либо остаться на уровне 85 рублей, евро — ослабнуть до 91-92 рублей, а юань – до 10,5-11 рублей. По оценке Васильева, в третьем и четвертом кварталах курс рубля будет стабильным: средний курс юаня составит 12,2 рубля, доллара — 89 рублей, евро — 97 рублей.

Кузьмина уточнила, что 26 июля доллар оценивается в 85 рублей, евро – 93 рубля, юань – 11 рублей.

«Когда ключевую ставку повышают, экономика замедляется, люди и бизнесы берут меньше кредитов, меньше покупают товаров и услуг, потому что кредиты становятся дороже, при этом накапливают деньги на депозитах, рост цен замедляется. Тем самым укрепляется курс рубля и ослабевают валюты», — отметила Кузьмина.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров отметил, что влияние решения на рубль ограничено, так как сейчас курс определяется размером профицита счета текущих операций в результате снижения импорта.

«Население не предъявляет серьезный спрос на валюту. В июне покупки валюты со стороны населения сократились более чем вдвое. В том числе благодаря высоким процентным ставкам по депозитам», — заключил экономист.