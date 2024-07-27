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Юрист рассказал об опасности посланий из-за границы

Юрист Соловьев: мошенники могут привлечь россиян письмом с заграничного номера

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Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники могут заинтересовать россиян письмом с заграничного номера. Его слова передает агентство «Прайм».

По словам юриста, таким образом мошенники втираются в доверие и вызывают интерес своей жертвы. Это могут быть сообщения, отправленные с иностранных номеров, и имеющие необычный заход.

«Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…», — привел пример Соловьев.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

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