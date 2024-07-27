Нотариусам предлагают продлить возможность работать

Предельный срок работы нотариусов предложили продлить до 80 лет. Об этом, выступая в российском парламенте, заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, комментируя разработанный его ведомством законопроект «О нотариате», передает РИА Новости.

«Предельный возраст нотариусов — 75 лет, сокращать не будем. Наоборот, по решению палат, согласованному с органами юстиции, полномочия ежегодно можно будет продлять до 80 лет», — заявил Чуйченко.

Помимо предельного возраста, предложенный Минюстом законопроект также предполагает изменения в в системе допуска в профессию, в том числе порядок проведения конкурсов. По задумке, в новых комиссиях три представителя от юстиции, три от нотариальной палаты и два от исполнительной и законодательной власти субъекта Федерации будут принимать решение о допуске кандидатов.

До этого Министерство юстиции России предложило законопроект об ужесточении контроля государства за нотариусами.

Ранее лженотариусы украли у пожилого москвича 29 млн рублей.