Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый в карьере титул WTA

Мирра Андреева одолела Аванесян и выиграла первый в карьере титул WTA

close
100%
Lisi Niesner/REUTERS

17-летняя россиянка Мирра Андреева завоевала первый в карьере титул Женской теннисной ассоциации (WTA). Она обыграла 21-летнюю соотечественницу Элину Аванесян в финальном матче турнира WTA в румынском городе Яссы, передает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 4:0. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

До этого стало известно, что Андреева и 28-летний Даниил Медведев сыграют в миксте на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Всего в заявку на микст вошло 20 пар, Медведев и Андреева станут единственным российским дуэтом.

Всего на Олимпиаде сыграют семь российских теннисистов. Медведев, Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер выступят в одиночном разряде. Елена Веснина в Париже сыграет в паре с Александровой, также в парном разряде выступят Медведев — Сафиуллин, Андреева — Шнайдер.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Андреева заявила, что хочет войти в топ-20 теннисисток мира ради собаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами