Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый в карьере титул WTA

17-летняя россиянка Мирра Андреева завоевала первый в карьере титул Женской теннисной ассоциации (WTA). Она обыграла 21-летнюю соотечественницу Элину Аванесян в финальном матче турнира WTA в румынском городе Яссы, передает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 4:0. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

До этого стало известно, что Андреева и 28-летний Даниил Медведев сыграют в миксте на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Всего в заявку на микст вошло 20 пар, Медведев и Андреева станут единственным российским дуэтом.

Всего на Олимпиаде сыграют семь российских теннисистов. Медведев, Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер выступят в одиночном разряде. Елена Веснина в Париже сыграет в паре с Александровой, также в парном разряде выступят Медведев — Сафиуллин, Андреева — Шнайдер.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Андреева заявила, что хочет войти в топ-20 теннисисток мира ради собаки.