Экс-замглавы Минобороны Булгаков просил не отправлять его в СИЗО

Бывший заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков просил суд не заключать его под стражу, а избрать ему более мягкую меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

«В ходе рассмотрения в суде ходатайства следствия, которое настаивало на заключении под стражу генерала армии до осени 2024 года, Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например отпустить его под залог или домашний арест», — сказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, суд счел недостаточно убедительными доводы защиты экс-замминистра, которые заявляли, что он не намерен скрываться от следствия, не может оказать влияние на других фигурантов дела и свидетелей, так как был уволен из Минобороны еще в 2022 году. Как заявил представитель правоохранительных органов, суд оценил доводы следствия как достаточно убедительные, не опровергающие основания, указанные в ходатайстве следствия об избрании Булгакову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Булгаков проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, по которому ранее были арестованы еще трое человек. 26 июля его задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Из заявления следует, что в задержании экс-чиновника принимали участие сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел. Им содействовали представители Следственного комитета РФ.

Во время работы в министерстве обороны Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось, что у Булгакова была 200-метровая квартира и 600-метровый дом.