Россиянам дали пять советов, как выбрать кабель для смартфона

Современные зарядные устройства — это многофункциональные аксессуары, которые обычно состоят из адаптера и съемного кабеля. В отличие от адаптеров, кабели чаще выходят из строя. Менеджер по управлению товарными категориями «МeгаФона» Андрей Иванов поделился в беседе с «Газетой.Ru» советами, на что обратить внимание при покупке зарядного кабеля, который будет быстро заряжать смартфон и прослужит дольше.

В первую очередь эксперт рекомендовал обратить внимание на совместимость зарядного устройства со смартфоном. Помимо типа разъема, кабели имеют другие важные характеристики, которые стоит изучить перед покупкой, учитывая требования смартфона.

«Например, на производительность кабеля влияет сила тока, которую он может обеспечить во время зарядки. В настоящее время наиболее популярными кабелями являются USB 3.1, так как многие современные планшеты и ноутбуки оснащаются именно такими разъемами», — отметил он.

Большинство зарядных кабелей также позволяют передавать данные, но есть исключения. Передача данных необходима, например, для отправки файлов с устройства на компьютер, а также для подключения телефона к транспортному средству. Здесь стоит обратить внимание на скорость передачи данных.

«Пользователям iPhone 14 и более ранних моделей iPhone важно обратить внимание на сертификацию. Рекомендуется использовать кабель с логотипом MFI: это означает, что он был протестирован Apple и соответствует основным требованиям компании. В iPhone 15 уже используется разъем Type-C, и можно выбирать кабель, совместимый с USB 3.0. При этом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max поддерживают скорость USB 3.2 Gen 2 до 10 Гбит/с», — добавил эксперт.

Недорогие кабели состоят из синтетического материала — они быстрее изнашиваются, и их придется регулярно менять. Однако эксперт отметил: если вы не планируете постоянно носить его в сумке или использовать в экстремальных условиях, не стоит переплачивать за прочность. Кабель, который используется дома, не обязательно должен иметь дополнительные элементы защиты (например, тканевую оплетку). А если необходим износостойкий кабель, то вместо резиновой изоляции можно выбрать прочный полипропилен с кевларовыми волокнами, чтобы обеспечить прочность кабеля — он не будет гнуться или ломаться.

«Обратите внимание на толщину кабеля — чем он толще, тем больше пропускной ток, а это важнейшая характеристика любого кабеля, которая напрямую отвечает за то, насколько быстро он сможет подзарядить ваш смартфон. Самые простые кабели рассчитаны на небольшую силу тока 0,5 А, тогда как для быстрой зарядки мощностью 120 Вт используется напряжение 10 В и сила тока 12 А», — подчеркнул Иванов.

Эксперт также советует обратить внимание на длину провода — чем он длиннее, тем больше потеря мощности. Сопротивление увеличивается по мере увеличения длины USB-кабеля. Особенно это важно для устройств, поддерживающих быструю зарядку.

Ранее выяснилось, что один запрос ChatGPT потребляет в 10 раз больше энергии, чем поисковый запрос Google.