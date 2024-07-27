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Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в многоэтажке

Русских: пострадавший при пожаре в Ульяновске находится в тяжелом состоянии

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Один из пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске находится в тяжелом состоянии, два — в среднетяжелом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Он также заявил, что органы социальной защиты формируют контактные данные жильцов из пострадавших квартир. Глава региона поручил оказать людям адресную поддержку, в том числе материальную.

Как сообщили РИА Новости в минздраве Ульяновской области, за помощью медиков обратились 15 человек после этого ЧП, их уже отпустили домой.

Вечером 26 июля в жилом доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел взрыв, после которого загорелись три квартиры на третьем этаже. Из дома эвакуировали 87 жильцов, включая 12 детей. Трое взрослых в результате произошедшего оказались госпитализированы. Ребенка и двух женщин спасти не удалось. Предварительно, причиной произошедшего стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Ранее инженера, устроившего взрыв в дагестанской многоэтажке, оштрафовали на 200 тыс. рублей.

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