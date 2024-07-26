С надеждой на Трампа и НАТО. Могут ли ВСУ провести новое контрнаступление? Полковник Ходаренок: осенью ВСУ будут способны только на локальные контрудары

Украинское руководство на фоне разговоров о готовности к переговорам усиленно готовится к военной операции против ВС РФ. Об этом сообщает германское издание Bild. По данным таблоида, ВСУ готовится «к локальным контратакам, начиная с осени». Способны ли ВСУ на новое контрнаступление и когда его можно ожидать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По данным Bild, военно-политическое руководство в Киеве незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне проинформировало участников Североатлантического альянса о новом контрнаступлении предстоящей осенью.

Представители ВСУ сообщили, что новая волна мобилизации позволила сформировать несколько бригад, осуществить доукомплектование частей и соединений на переднем крае до полного штата и приступить к подготовке резервов. И все это, по мнению немецкого издания, может привести «к локальным контратакам, начиная с осени».

Обратим внимание на существенную разницу в терминологии – в публикации германского издания речь идет то о «военной операции», то о новом контрнаступлении, то о «локальных контратаках, начиная с осени».

Контрнаступление или контратаки?

Для начала уточним, что войска могут проводить контратаки, контрудары, наступательные операции оперативного и оперативно-стратегического уровня, наконец, стратегические наступательные операции на театре военных действий. Термин «контрнаступление», по большому счету, все-таки из области политологии, нежели чем из Руководства по подготовке и проведению операций. В этом пособии оно называется несколько по-другому – «контрнаступательная операция».

Что касается Вооруженных сил Украины, то в настоящее время у них сил и средств для успешного осуществления наступательных операций оперативного и оперативно-стратегического уровня явно недостаточно.

Уже неоднократно говорилось, что для разгрома противника в подобных действиях требуется господство в эфире и в воздухе, общее огневое превосходство, соединения инженерных войск на совершенно ином уровне (от инженерно-саперных и понтонно-мостовых бригад до бригад штурма и разграждения).

И, наконец, требуется банальное численное превосходство над противником в людях и технике, тем более — многократное на участках прорыва. Уточним, что под господством в эфире (не все понимают исключительную важность решения этой задачи) мы подразумеваем полное подавление систем управления войсками и оружием противостоящего противника.

Это, безусловно, далеко не все, что требуется для успеха. В этом перечне десятки и сотни позиций. Однако пока ничем подобным ВСУ в необходимых объемах не располагают. Нет сомнений, помощь от коллективного Запада Украине продолжает поступать и, более того, налицо явная тенденция ее увеличения. Но поставки вооружений и техники еще весьма далеки до тех цифр, при достижении которых ВСУ смогут проводить успешные наступательные операции хотя бы оперативного уровня.

Наиболее показательный пример в этом плане – боевой и численный состав Воздушных сил Украины. Для того чтобы завоевать безусловное господство в воздухе, украинской авиации требуется (по самым минимальным оценкам) не менее двух сотен многофункциональных истребителей F-16 (отнюдь не 128, как утверждает президент Украины Владимир Зеленский).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Причем далеко не только боевых машин этого типа. Сюда же надо приплюсовать самолеты ДРЛО и У (не менее 12-15), постановщики помех (не менее 20), десятки самолетов-заправщиков, машин радио- и радиотехнической разведки и пр. Подобного уровня Воздушные силы Украины в самом лучшем случае смогут достичь не ранее осени 2025-го, а то и 2026 года.

Поэтому, скорее всего, этой осенью (а напомним, до нее остался всего один месяц) ВСУ в лучшем случае смогут проводить «локальные контратаки».

НАТО в помощь

Что же касается наступательных операций оперативного и оперативно-стратегического масштаба, то ВСУ их смогут успешно проводить только в том случае, если на их стороне выступит чуть ли не весь военный блок НАТО.

То есть, к примеру, на Запорожском направлении появятся несколько американских дивизий, а на Донецком – все боеспособные соединения германской армии и вооруженных сил Великобритании.

Помимо всего прочего, на украинских аэродромах будет базироваться несколько крыльев (в ВКС ВС РФ это формирование примерно соответствует авиационной дивизии) Объединенных военно-воздушных сил НАТО.

Возможен и другой вариант – Дональда Трампа избирают президентом США. И он создает программу ленд-лиза для Украины на сумму в $500 млрд. И снимает все имеющиеся на сегодня ограничения как на поставку всех образцов американского оружия, так и на его применение по территории Российской Федерации.

Даже если это и произойдет (а в реальности подобного развития событий все-таки есть большие сомнения), то опять-таки – контрнаступательная операция ВСУ станет возможной явно не раньше осени 2025 года (помимо длительных сроков реализации программы ленд-лиза, напомним только одну дату — новый президент США вступит в должность только в январе следующего года).

А пока наиболее реальными осенью именно этого года могут быть разве что «локальные контратаки» ВСУ на тех или иных участках линии боевого соприкосновения. Успех их крайне проблематичен, а вот то, что подобные действия ВСУ будут стоить Украине новых десятков тысяч убитых и раненых военнослужащих, сомневаться уже не приходится.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).