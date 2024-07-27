Минюст хочет усилить контроль за нотариусами

Министерство юстиции России предложило законопроект об ужесточении контроля государства за нотариусами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление министра юстиции России Константина Чуйченко в парламенте.

«Законопроектом уточняются отдельные корпоративные правила. Кандидаты на должности председателя ФНП и региональных палат будут проходить предварительное согласование с Минюстом или его территориальным органом», — заявил Чуйченко, выступая по теме подготовки законопроекта «О нотариате».

Согласно законопроекту, предлагается ограничить срок пребывания на должности председателя Федеральной нотариальной палаты четырьмя годами и двумя сроками подряд. Еще одним изменением должно стать количество нотариусов — в данный момент в границах городов федерального значения предусматривается один нотариус на 15 тыс. человек, а законопроект Минюста предлагает изменить это число до одного нотариуса на 7 тыс. человек.

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