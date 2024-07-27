Почти у половины россиян никогда не было проблем с российскими отелями

Около половины путешественников, или 43,7%, во время поездок всегда выбирают отели (в прошлом году так ответили 37,6%), почти треть (27,5%) — делают это довольно часто, а каждый пятый (19%) — иногда. Вариант «редко» отметили 6,2% опрошенных. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Проблем с бронированием номеров в российских гостиницах у большинства (48,7%) никогда не возникало, а еще 28,1% не смогли вспомнить никаких сложностей. Остальные 23,5% ответили, что порой сталкивались с неприятностями, например, несоответствием цены и качества, отменой бронирования и овербукингом — ситуацией, когда продано больше номеров, чем имеется.

Самый важный критерий при выборе гостиницы — расположение, его указали 81,7% респондентов. На втором месте цена, которая имеет решающее значение для 74,6% путешественников. Интересно, что в прошлогоднем опросе стоимость номера называли важнейшим параметром, а локация находилась на второй строчке. Третье место, как и год назад, заняли удобства в номере, например, наличие телевизора, кондиционера или душа (этот параметр выбрали 63,4% опрошенных).

Среди других критериев, на которые нередко обращают внимание, оказались отзывы гостей (49%), причем за год этот показатель стал более важным — его называли на 16% чаще. Также для туристов имеют значение уровень комфорта и обслуживания в отеле (46,3%), наличие питания (29,1%) и инфраструктура поблизости, например, кафе, музеи и прочее (23,9%). Удобства и развлечения для ребенка важны 6,4% респондентов — за год эта доля выросла на треть. С питомцами, видимо, тоже стали путешествовать чаще: в этом году возможность размещения с животными имеет значение для 5,8%, и это в два раза больше, чем в 2023-м.

Чаще всего портит впечатление об отеле антисанитария — грязные номера или, например, насекомые отталкивают почти всех (91,2% путешественников), и за год россияне стали замечать эти обстоятельства на 10% чаще. Многие, или 79,3%, ответили, что испытывают негативные эмоции при виде неопрятного номера с плохим ремонтом и старой мебелью. Также отельерам стоит больше внимания уделять работе с персоналом: в 2024-м этот критерий вышел на третье место, набрав 70,6% голосов (+6%). А вот с несоответствием фото гостиницы и реальности стали сталкиваться на 9% реже — этот вариант выбирали в 62,9% случаев.

Среди других критериев, которые отметили многие респонденты, оказались неисправная техника и сломанная мебель (это не нравится 62,7% опрошенных), высокая слышимость в номерах (49,6%), дополнительные взносы, взимаемые при заселении или выезде (49,3%), отсутствие заявленных услуг (44,4%) или, наоборот, чрезмерное их навязывание (40,4%). Качественный интернет важен 40,1%, а вкусная еда — 37,1%. Отметим, что на интернет и питание гости стали обращать больше внимания, чем в 2023 году.

А вот такие моменты, как поведение других постояльцев и долгое заселение, меньше всего влияют на настроение гостей — их отметили 23,3% и 22,4% соответственно.

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