Бывшего замглавы Булгакова могут лишить звания Героя России

Суд может лишить бывшего заместителя Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова звания Героя России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на юриста и главу Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

По его словам, суд в некоторых случаях оставляет за осужденным данное звание. Это происходит тогда, когда человек совершил безусловно геройский поступок, сказал юрист.

Исходя из биографии Дмитрия Булгакова, его служба проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением, поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен», — сказал он.

Хаминский обратил внимание, что в статье 48 УК РФ содержится вопрос о том, будет ли лишен экс-замминистра обороны званий и наград. При вынесении приговора суд, оценив обстоятельства совершения преступного деяния, может лишить осужденного воинского и почетного званий, а также государственных наград.

«Ввиду того, что сама возможность получения взяток основывалась на его высоком служебном положении, с высокой долей вероятности можно предположить, что он будет лишен генеральского звания», — добавил юрист.

Булгаков проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, по которому ранее были арестованы еще трое человек. 26 июля бывшего замминистра обороны задержали по уголовному делу коррупционной направленности.

Во время работы в министерстве обороны Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось, что у Булгакова была 200-метровая квартира и 600-метровый дом.