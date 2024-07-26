Wildberries оспорит использование товарного знака «WBнутый»

Маркетплейс Wildberries решил оспорить использование товарного знака «WBнутый/Вэбэнутый», ранее зарегистрированный предпринимателем Ольгой Кащевой. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Отмечается, что соответствующее возражение было подано ООО «Вайлдберриз» в Палату по патентным спорам. В компании считают, что регистрация подобного товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, а также вводит потребителя в заблуждение по поводу того, кто является производителем товара.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка» сообщало, что в Челябинской области клиентка стала швырять в работницу Wildberries вещи из-за проблем с возвратом заказа.

Клиентка вступила с сотрудницей маркетплейса в словесный конфликт из-за проблем с возвратом своего заказа. Корзина для мусора в полете чуть не попала в другую клиентку, которая вынуждена была наблюдать за потасовкой.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал список штрафов для партнеров Wildberries.