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Карты «Мир» могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме

Минтуризма Мьянмы: карты «Мир» могут полноценно заменить Visa и Mastercard

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Карты российской платежной системы «Мир» могут полноценно заменить карты Visa и Mastercard в Мьянме, работа которых была прекращена стране из-за западных санкций в отношении нее. Об этом заявила министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн, сообщает РИА Новости.

По ее словам, она видит такую «перспективу». Как заявила Тет Тет Кхайн, сейчас для владельцев карт Visa и Mastercard недоступна даже оплата визового сбора для поездки в Мьянму. Платежную систему «Мир» можно было бы использовать для этих целей, отметила она.

«Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами «Мир», и подключили их к своей системе оплаты виз», — добавила министр.

В июле посол Мьянмы в России Тит Линн Оун заявил о планах республики по увеличению туристического потока из РФ. Он отметил, что для упрощения визовых ограничений и улучшения условий пребывания в стране Мьянма вводит платежную систему «Мир».

Мьянма стала 13-й страной, где доступна карта «Мир», помимо России. В настоящее время она успешно используется в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. В ближайшем будущем планируется внедрение «Мир» в Египте, Иране и Маврикии. Представители шести других стран также готовы к диалогу о возможности использования этой платежной системы.

Ранее сообщалось, что Киргизия может возобновить обслуживание российских карт «Мир».

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