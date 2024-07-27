В Курской области повторно объявлена ракетная опасность

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что в регионе повторно объявлена ракетная опасность.

«Очень сложная ночь, повторно объявлена ракетная тревога. <...> В небе над Курской областью сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа», — поделился Смирнов.

Он напомнил местным жителям, что приближаться к обломкам ракет и БПЛА и трогать их нельзя, так как они могут нанести вред. О находках следует сообщать по номеру 112.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 26 июля уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки 47 украинских беспилотников в регионе.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.