Основатель файлообменника Mega прокомментировал открытие Игр в Париже

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц в своем аккаунте в соцсети X назвал открытие Олимпийских игр в Париже «закрытием человечества».

«Церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества», — поделился Шмитц.

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр состоялась в пятницу, 26 июля, на Сене. Фото с открытия можно увидеть в галерее «Газета.Ru».

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

Российский режиссер Константин Богомолов раскритиковал в своем Telegram-канале церемонию открытия Олимпиады.

Ранее Олимпийский флаг на Играх в Париже повесили в перевернутом виде.