В Липецкой области объявлена воздушная опасность

На территории Липецкой области объявлена воздушная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — сказано в сообщении.

Кроме того, угроза атаки беспилотников объявлена в Добровском муниципальном Липецкой области.

В ночь на 27 июля опасность атаки дронов была объявлена в Белгородской, Воронежской и Курской областях.

Накануне вечером системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

26 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки 47 украинских дронов в регионе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.