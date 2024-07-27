СМИ сообщили о размещении авиации ВСУ на аэродромах третьих стран

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают авиацию на аэродромах третьих стран, в том числе в Польше. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По его словам, ВСУ делают это, чтобы ограничить возможности нанесения огневого поражения по технике Вооруженными силами России, так как удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению РФ с государствами Евросоюза и НАТО. При этом военные аэродромы, находящиеся на территории Украины, ВСУ используют для дозаправки и пополнения боекомплекта, сказал источник.

В июне представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что боевые самолеты, предоставляемые стране западными союзниками, будут базироваться на украинских аэродромах.

По его словам, самолеты Украины базируются на десятках аэродромов страны и совершают оттуда боевые вылеты.

В том же месяце руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае пролетов истребителей F-16 над территорией Украины Вооруженные силы РФ будут их сбивать.

Ранее ВСУ перестали использовать самолеты и вертолеты на одном из направлений.