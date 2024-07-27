Рубль может ожидать сильный период из-за решения Банка России по увеличению ставки на 2% до 18%. Об этом агентству »Прайм» заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Вполне возможно, что сегодня мы становимся свидетелями зарождения политики сильного рубля. Он необходим для дальнейшего качественного развития экономики России при невысокой ключевой ставке. Но сначала нужно окончательно распрощаться с эпохой высокой инфляции и постоянно дешевеющего, при этом дорогого для заемщиков рубля на фоне высокого оттока капитала», — заявил Лобода.

Экономист считает, что в ближайшие дни доллар будет стоить 84-87 рублей, но курс может ждать ослабление из-за окончания налогового периода. Лобода добавил, что повышение ставки негативно скажется на российской экономике — но не критично, поскольку малый и средний бизнес рассчитывает на льготное финансирование от Минпромторга, а крупным компаниям в добывающих отраслях кредиты пока не нужны.

До этого в пресс-службе Центробанка России сообщили, что средняя максимальная ставка по вкладам в крупных российских банках по итогам второй декады июля осталась на уровне 16,57%.

Ранее эксперт объяснила, как повышение ключевой ставки скажется на доступности ипотеки.