Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

26 июля в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошел взрыв.

В тот же день глава областной военной администрации (ОВА) Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в Никопольском районе были повреждены объекты инфраструктуры. При этом он не уточнил тип и количество инфраструктурных объектов.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.