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Психолог объяснил, почему матери превращают сыновей в своих «мужей»

Психолог Самбурский: женщины могут замещать сыном недостаток общения с мужем

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Shutterstock

Ситуация, когда взрослая женщина не может отпустить сына и вмешивается в жизнь молодой семьи, не редкость. Но есть случаи, когда женщина всем своим поведением буквально не позволяет ребенку создать семью, прочно занимая место второй половины. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

По его словам, нездоровые отношения между матерями и сыновьями, когда женщина вырастила себе «мужа» и живет с ним в полноценных гармоничных супружеских отношениях, возникает по ряду причин.

«Прежде всего — эмоциональная зависимость. Женщина, которая пережила развод со своей первой любовью, особенно если это был ее первый мужчина, не может смириться с потерей. Как результат, у нее формируется сильная эмоциональная зависимость от сына. В таких случаях ребенок становится единственным источником эмоциональной поддержки и внимания. С возрастом, если не прорабатывать боль потери, эмоциональная зависимость усиливается, а желание и навык искать нового партнера скукоживаются до предела», — объяснил он.

Препятствовать взрослому сыну найти жену могут и замужние, внешне благополучные женщины. Сыном они замещают недостаток общения с мужем. Такие матери бессознательно воспринимают сына, как замену постоянно задержавшегося на работе супруга.

«Если женщина чувствует себя одинокой, всю невостребованную энергию и внимание она изливает на сына. Выглядит, как уютный семейный вечер, но если каждый день тащить за стол не мужа, а сына, женщина лишает его возможности и желания искать общение со сверстницами», — отметил психолог.

Разрушительным для построения новой семьи становится эмоциональная связь.

«Когда женщина регулярно делится с сыном личными проблемами и ждет эмоциональной поддержки, как от взрослого человека, как от мужа. В такой ситуации, на сына, даже взрослого, сваливается ответственность, он понимает, что нужно утешать и поддерживать маму. Дальше это понимание трансформируется в ощущение, что он ответственен за счастье мамы и должен отказаться от общения со сверстниками, чтобы больше времени проводить с ней. По мере взросления происходит реверсирование ролей: теперь сын утвердился в роли утешителя и начинает удовлетворять ее эмоциональные потребности, как это сделал бы взрослый партнер», — рассказал Самбурский.

Психолог подчеркнул, что отпустить сына строить свою семью — это может быть трудно, особенно, когда с мужем не все гладко или его нет.

«Но чтобы не превращать жизнь сына в ад, отпустите его. Отдельная семья и комфорт каждого из вас принесут гармонию, сделают ваши отношения здоровыми и эмоционально комфортными», — резюмировал он.

Ранее психолог предупредила об опасных последствиях «наказания молчанием».

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