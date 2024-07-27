Антрополог объяснила, почему интернет-пользователи поспешили «похоронить» Байдена

Активное раскручивание конспирологических теорий о смерти президента США Джо Байдена в сети свидетельствует о недоверии граждан к американским властным элитам и СМИ. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики ИОН Президентской академии Дарья Радченко.

«Такие знаменитости глобального масштаба, как Байден, всегда вызывают интерес у широких слоев населения, поскольку от его действий в определенной степени зависит их будущее и настоящее. В результате постоянного контакта со знаменитостями через медиа люди узнают о них так много, что у них складываются парасоциальные, то есть односторонние, отношения с ними. Именно поэтому во время «больничного» принцессы Уэльской по социальным сетям циркулировали разнообразные слухи о ее судьбе, а ее немногочисленные фотографии этого периода скрупулезно изучались сотнями тысяч пользователей, в том числе российскими, на предмет возможного подлога», – отметила Радченко.

В российских социальных медиа популярность темы выхода Байдена из президентской гонки и его последующего исчезновения из медиаполя не слишком высока, обратила внимание антрополог. Однако предполагаемая смена руководства США все же остается для россиян темой, на основе которой раскручиваются конспирологические высказывания (в основном опирающиеся на американские теории) и связанные с ними юмористические тексты.

«Самый популярный сюжет, который насчитывает около 4 тыс. упоминаний в соцмедиа, предполагает, что Байден умер, а следующий по популярности — что президента США физически устранили политические конкуренты. Примерно в четыре реже встречаются идея о том, что Байдена обманули и аналогичная ей по содержанию теория, что обманут всех, если Байден вновь выступит в СМИ, то это будет подлог, дипфейк или двойник», — сказала она.

Кроме попыток объяснить исчезновение президента США при помощи конспирологии, российские пользователи делают и попытку прогнозирования развития ситуации, отмечает исследовательница. Для этого они прибегают к аналогиям из истории России — в частности, манифесту об отречении Николая II или к медийному контексту отставки Горбачева и балету «Лебединое озеро» или приписываемой фразе Ельцина «я устал, я ухожу».

«Распространенность этих мемов сопоставима с самыми популярными конспирологическими теориями — это около 3500 упоминаний в соцмедиа. Российские пользователи тем самым усиливают связь между собой и происходящим в США, апеллируя к своим знаниям о порядке смене власти и ее (не)добровольности для сменяемых лиц», — подчеркнула эксперт.

В целом, обсуждение судьбы Джо Байдена проявило представление части российских пользователей о том, что его отказ от президентской гонки недоброволен и что за этим отказом должна последовать отставка, резюмировала Радченко.

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