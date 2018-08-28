Дружбе конец: Украина разорвет договор о дружбе с Россией

В ближайшее время МИД Украины должен представить президенту страны Петру Порошенко пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией. Об этом сообщил глава Украины на встрече с дипломатами.

«Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», — заявил Порошенко.

Он также призвал как можно скорее создать координационный орган по формированию консолидированного иска Украины к России для «возмещения нанесенного ущерба».

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Российская Федерация и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он является основополагающим документом в российско-украинских отношениях, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

В договоре говорится, что Москва и Киев строят отношения друг с другом на основе «принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой».

В документе также отражено обязательство не использовать территорию одного из государств в ущерб безопасности соседа. Как считают в Киеве, именно этот пункт нарушила Россия.

Срок действия договора — десять лет, до декабря 2018 года с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

В начале текущего года вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не планирует денонсировать соглашение. Украина, по ее словам, напротив, «намерена требовать от России выполнения положений этого документа».

Однако уже в марте украинский МИД подготовил предложение по денонсации договора о дружбе с Россией и выходу страны из СНГ. При этом ведомство анонсировало идею заключить новый договор — «на новых основаниях». Замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила журналистам, что новый документ должен «предусматривать правовые инструменты решения споров между странами». По ее словам, Украина должна строить отношения с Россией «на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 1990-х».

Весной президент Порошенко еще раз объявил о том, что Украина выходит из состава СНГ. В качестве причины такого решения политик указал, что Содружество отказалось осудить российскую агрессию на востоке Украины.

В рамках этого заявления Порошенко также сообщил, что будет пересмотрена обширная договорно-правовая база между Россией и Украиной на предмет соответствия национальным интересам Киева. Фактически речь шла о денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

«Действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону», — сказал Порошенко.

Напомним, что после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого полуостров вошел в состав России, и вооруженного конфликта на востоке Украины официальный Киев активизировал свои усилия по разрыву отношений с Москвой. В то же время Москва неоднократно отрицала свою причастность к военному конфликту в Донбассе.

Первым делом парламент Украины страны денонсировал договор о сотрудничестве с Россией в военной отрасли, соглашение о транзите по территории Украины российских воинских формирований, которые временно находятся на территории Молдавии.

Кроме того, Рада расторгла соглашения об организации военных межгосударственных перевозок, о сотрудничестве в отрасли военной разведки, о взаимной охране секретной информации. В 2016 году украинский кабмин прекратил действие соглашения о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.

В 2017 году по инициативе Украины прекращено действие межправительственного соглашения об осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.

В марте этого года кабмин Украины проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией. «Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине», — говорил тогда украинский премьер Владимир Гройсман в интервью телеканалу «112 Украина».

Также стало известно, что в августе Киев закрыл представительства при уставных органах СНГ. Теперь контакты с республикой Содружество будет осуществлять через украинское посольство в Минске. Сообщается, что в диппредставительстве выделен специальный сотрудник, отвечающий за взаимодействие с Исполкомом организации.