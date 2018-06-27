Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Совету Европы не следует выдвигать России «крайних сроков» и ультиматумов, поскольку инициаторами острейшего кризиса в отношениях между Россией и СЕ стала не Москва, а Страсбург.

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Таким образом сенатор ответил на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о «последнем сроке» для выплаты взносов со стороны России.

Пушков посоветовал Ягланду обратиться с подобными требованиями к другим странам. «Ультиматумы и крайние сроки для снятия санкций с России надо ставить Украине и ее союзникам в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы. — «Газета.Ru»)», — написал он в твиттере.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что 30 июня 2018 года является крайней датой для выплаты Россией взносов в бюджет организации.

«Я не знаю, что произойдет до 30 июня. Но я сделал все от меня зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему», — сказал он.

Напомним, что разногласия между СЕ и Россией начались в 2014 году, когда делегация РФ в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В ответ на санкции Россия заявила, что отказывается работать на таких условиях.

В 2016-2017 годах российская делегация не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что приостановит часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

Москва неоднократно подчеркивала, что не видит смысла своей работы в ПАСЕ в урезанном формате. Несмотря на приостановку выплат части взноса, Россия продолжила работу в СЕ по ратификации конвенционных документов.

Совет Европы в то же время продолжил требовать от России членских отчислений.

В апреле этого года генсек Турбьерн Ягланд заявил, что считает «отказ России делать финансовый взнос недопустимым». Он напомнил, что страны, подписавшие договоренности, должны выполнять их положения и взятые на себя обязательства.

«Правила комитета министров предусматривают, что если страна-член Совета Европы не выплачивает в течение двух лет свой взнос в бюджет, комитет министров должен принять меры в ее отношении. Таким образом, мы подходим к концу данного периода в середине 2019 года. И тогда комитету министров необходимо будет предпринять определенные действия в отношении Российской Федерации», –— сказал он.

При этом Ягланд не поддержал идею исключения РФ из организации. «Я за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы», — заявил он.

По словам политолога Никиты Данюка, российская сторона считает нецелесообразным выплату взносов с учетом антироссийских и даже русофобских настроений, которые царят в ПАСЕ. «В этих условиях, конечно, ни о каких выплатах речи быть не может. Тем более что, по большому счету, никто не имел права лишать нашу делегацию каких-либо полномочий», — сказал Данюк в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Россия никогда не пойдет на уступки, пока ее не восстановят в законных полномочиях и не перестанут оказывать давление.

«Поэтому либо ПАСЕ подтверждает наши абсолютно законные требования и восстанавливает нас в полномочиях, либо Россия по-прежнему не будет отчислять деньги. И в данном случае любые угрозы со стороны Совета Европы ни к чему не приведут», — подчеркивает политолог.

В марте 2018 года ПАСЕ впервые признала, что решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год, а также возвращение Турции в статус обычного плательщика стали причиной финансовых трудностей организации. По информации одной из основных комиссий ассамблеи, ее бюджет «на 2018 год составляет менее €17,5 млн». Организации пришлось «заморозить бюджет на девять процентов», его дефицит составил €1,5 млн.

В мае нынешнего года Пушков также прокомментировал добровольный взнос в СЕ со стороны Украины в размере $400 тыс. По мнению сенатора, предложенная сумма не компенсирует ущерб от сокращения взносов Турции и России. «Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал сенатор в твиттере.