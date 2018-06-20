«Спасибо Трампу за храброе решение выйти из СПЧ»

Выход США из Совета по правам человека (СПЧ) ООН был с благодарностью встречен властями Израиля. Премьер-министр этого государства Биньямин Нетаньяху в своем твиттере поблагодарил президента США Дональда Трампа, а также госсекретаря Майка Помпео и постпреда США в ООН Никки Хейли «за храброе решение пойти против лицемерия и лжи СПЧ».

Нетаньяху подчеркнул, что Совет «навязчиво фокусирует свое внимание» на Израиле, который «является единственной подлинной демократией на Ближнем Востоке».

На протяжении долгих лет, добавил он, СПЧ ООН представал как «антиизраильская, враждебная, предвзятая организация», которая предала свою почетную миссию защиты прав человека. США показали всему миру, что «с них хватит», и Израиль приветствует этот шаг, подытожил Нетаньяху.

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Ранее постпред Израиля при ООН Дани Данон также поприветствовал решение Вашингтона покинуть Совет по правам человека. По словам дипломата, СПЧ долгое время был противником тех, кого заботит ситуация с правами человека, — Израиля. В Совете относительно израильской темы руководствовались сугубо «слепой ненавистью», отметил Данон.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн считает, что США должны напротив, наращивать свое влияние в Совете, а не уходить из него. В своем твиттере комиссар написал: «Разочаровывающая, если не удивительная новость. Учитывая, в каком состоянии сейчас находятся права человека в мире, США должны наращивать свое участие, а не уходить».

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что деятельность Совета ООН по правам человека в последнее время является примером «бесстыдного лицемерия». По его словам, многие ситуации, связанные с правами человека, игнорируются в Совете, а многие ответственные за нарушения прав сохраняют место в организации и выносят «благочестивые и самодовольные» суждения.

Он добавил, что Вашингтон не будет молчать, когда кто-то пытается ущемлять их национальный суверенитет.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о выходе своей страны из Совета во вторник, 19 июня. Хейли заявила, что Соединенные Штаты вернутся в СПЧ ООН, если организация будет реформирована. Постпред подчеркнула, что США продолжат заниматься вопросами прав человека, даже невзирая на выход из СПЧ.

В постоянном представительстве России при ООН заявили, что выход США из СПЧ может быть обусловлен тем, что в Вашингтоне хотели превратить Совет в «послушный инструмент продвижения своих интересов».

В постпредстве отметили, что СПЧ является «ключевой международной площадкой», где решаются вопросы сотрудничества в области прав человека. По мнению представительства, СПЧ действует беспристрастно и объективно, не нарушая при этом конструктивного диалога.

«Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают»,

— заявили в российской миссии.

Совет по правам человека ООН уже давно критикуется Соединенными Штатами. Постпред США при ООН Никки Хейли в 2017 году заявила, что в состав органа не должны входить те страны, где упорно и с завидной регулярностью нарушаются права человека.

В мае 2018 года Никки Хейли раскритиковала принятие СПЧ ООН резолюции о создании международной комиссии по расследованию кровавых событий в Секторе Газа. Там с конца марта в стычках с израильской армией погибли десятки палестинцев.

Американский постпред подчеркнула, что Совет не уделяет должного внимания нарушениям прав человека в Мьянме, Иране и Венесуэле.

Совет по правам человека создан в 2006 году с целью заменить Комиссию ООН по правам человека, которая была дискредитирована участием в ее работе государств, обвиняемых в нарушениях в этой области.

США всегда критически относились к деятельности СПЧ, в 2006 году администрация президента США Джорджа Буша-младшего приняла решение объявить бойкот Совету. Штаты вошли в состав Совета по правам человека во время президентского срока Барака Обамы — в 2009 году, чтобы «попытаться исправить ситуацию».

Израиль же является особым объектом внимания для членов Совета: к середине 2007 года, за год своей деятельности, Совет принял 10 резолюций с критикой Израиля, ставшим, по выражению итальянской газеты Corriere della Sera, «единственной страной, получающей выговоры».