«Новое нарушение»: Канада осудила открытие Крымского моста

Министерство иностранных дел Канады осуждает открытие Крымского моста Россией, заявила глава внешнеполитического ведомства Христя Фриланд. Заявление было опубликовано в среду на сайте канадского МИДа.

«Мост, который связывает Россию с незаконно аннексированным Крымом, представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Фриланд отметила, что открытие моста будет способствовать «упрочению» присутствия России в Крыму.

Реклама

«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушения основополагающего принципа [о территориальной целостности государств], который закреплен в нормах международного права», — заключила Фриланд.

Республика Крым и Севастополь стали российскими субъектами федерации весной 2014 года после референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор не признает итогов плебисцита и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно заявляла, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.

На заявление канадского дипломата ответила сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева. Она отметила важность строительства транспортной моста прежде всего для самих крымчан.

«Мост — это инфраструктура, которая позволяет решать текущие задачи жизни простых людей, прежде всего в Крыму. Его можно воспринимать так же, как символ связи, который делает наш мир более единым. Что же касается отторжения, то блокаду Крыма как раз-таки начали с территории Украины. С 2014 года была целая серия таких мероприятий — водная, энергетическая, продуктовая блокады. Все они инициированы определенными силами на территории Украины. Так что Крым был отторгнут в 2014 году прежде всего самой Украиной. А наличие моста, который делает из полуострова территорию, открытую для новых больших проектов, — это в интересах населения полуострова, — пояснила свою позицию Тимофеева в беседе с «Инфореактором».

— Что касается реакции МИД Канады, то они взялись комментировать те вопросы, которые пребывают вне их зоны влияния, вне сферы какой-либо деятельности государства Канады. Все это находится в суверенной плоскости Российской Федерации, и Россия наиболее полно реализует свои суверенные интересы, в том числе своего 84 и 85 региона».

Канада — далеко не первое государство, которое высказалось против моста через Керченский пролив. В частности, 15 мая в МИД Великобритании осудили открытие сооружения.

«Министр по делам Европы сэр Алан Данкан осудил открытие моста из России в Крым и подчеркнул обеспокоенность Великобритании ситуацией с правами человека в Крыму», — говорится в тексте официального заявления.

Данкан, в частности, подчеркнул, что открытие моста «представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и еще один пример безрассудного поведения России», и заявил о продолжающейся глубокой обеспокоенности британского руководства ситуацией с правами человека в Крыму.

Похожее заявление было опубликовано на сайте Госдепартамента США. Официальный представитель ведомства Хизер Науэрт назвала мост «попыткой России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма». Науэрт возмутилась тем, что Россия открыла сооружение без разрешения киевских властей, а также тем, что оно препятствует судоходству, ограничивая размеры судов, которые могут пройти через Керченский пролив.

После официального заявления США о негативном воздействии моста на украинское судоходство высказался и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, убытки страны от российской постройки оцениваются в 500 млн гривен в год. «Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — сказал украинский министр.

Он также заявил, что Украина «скрупулезно подсчитывает» свои убытки от открытия Крымского моста, и пообещал, что «все счета будут России выставлены», сообщает NewsOne.

Во вторник, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). На следующий день по мосту было запущено автодвижение, и уже в первые 12 часов своей работы новый объект побил суточный рекорд Керченской паромной переправы. В обе стороны проехало 14 тыс. транспортных средств, тогда как в августе 2017 года за 24 часа переправа перевезла в обоих направлениях менее 13 тыс. транспортных средств.