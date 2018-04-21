КНДР отказалась от ядерных испытаний‍

КНДР прекращает все ядерные испытания, сворачивает ракетные пуски, а также закрывает ядерный полигон, заявил национальный лидер Ким Чен Ын по итогам заседания центрального комитета правящей партии страны, передает RT.

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«С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет... Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны, чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания», — говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.

Глава КНДР подчеркнул, что Пхеньян таким образом присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения.

«Приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения, и КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение таких испытаний», — отмечается в заявлении.

Также, по его словам, КНДР не будет передавать свое вооружение и технологии их производства другим странам. Кроме того, Ким пообещал никогда не применять ядерное оружие, если в адрес КНДР не будет «угроз и провокаций». При этом ядерный арсенал страны все-таки будет сохранен.

«В условиях, когда мы завершили постановку на вооружение ядерных средств, у нас исчезла необходимость в ядерных испытаниях и испытаниях баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, следовательно, полигон для ядерных испытаний закончил свою миссию», — цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

Более того, Пхеньян намерен строить более современное государство.

«Мы сосредоточим все усилия на создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни граждан», — поясняется в сообщении КНДР.

В этой связи руководство КНДР упомянуло заинтересованность в диалоге с другими странами, поскольку расширение международных отношений будет способствовать развитию северокорейской экономики.

«Для строительства социалистической экономики мы создадим благоприятные международные условия и активизируем тесный диалог с соседними странами и международным сообществом с целью защиты мира на Корейском полуострове и на всей планете», — резюмируется сообщение ЦТАК.

Президент США Дональд Трамп одобрил все эти намерения Пхеньяна.

«Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита», — написал американский лидер в твиттере.

Также, сообщается, что Вашингтон и Пхеньян прорабатывают детали встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына — в Белом доме заявляют, что переговоры лидеров двух стран состоятся в ближайшие недели.

Сам Трамп тоже рассказал журналистам, что ведутся переговоры с США на «самом высоком уровне», а также что у него есть пять вариантов для места встречи с северокорейским лидером. Встреча планируется на ранний июнь, но может случиться раньше, передает НСН.

Япония также приветствовала программу изменения политики развития КНДР.

«Это шаг в положительном направлении, мы приветствуем его. Вместе с тем мы будем уделять пристальное внимание тому, имеет ли это отношение к поддающейся контролю полной и необратимой денуклеаризации», — детализировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В свою очередь, Сеул заявил, что важным этапом интеграции с КНДР должен стать межкорейский саммит.

«Решение Северной Кореи — это значимый прогресс на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, чего желает весь мир. Это создает благоприятную атмосферу для успешного проведения межкорейского саммита и саммита Севера и США», — подчеркивается в сообщении администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Помимо этого, Cеул и Пхеньян также готовят встречу своих лидеров, которая должна состояться еще до переговоров Ким Чен Ына с Трампом. Днем ранее Южная Корея и КНДР открыли прямую линию связи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, сообщало южнокорейское министерство объединения.

Прямая линия связала резиденцию южнокорейского лидера Голубой дом с центральным офисом северокорейского Государственного совета. Пробный звонок, проведенный техническим персоналом, прошел успешно, неполадок не возникло, передает ФАН.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно, в свою очередь, подчеркнул, что КНДР нужно завершить денуклеаризацию к 2020 году — до смены правительств Японии, Южной Кореи и США.

«Мы хотели бы, чтобы это было завершено при администрации Трампа, Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ», — пояснил дипломат.

Информацию о таких изменениях в КНДР, естественно, с радостью воспринял и Китай.

«Китай считает, что соответствующее решение КНДР поможет дальнейшему смягчению ситуации на Корейском полуострове и продвижению процесса денуклеаризации. Китай намерен продолжать играть активную роль в процессе урегулирования ситуации на полуострове», — заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев пояснил, что заявление лидера КНДР о прекращении ядерных испытаний дает шанс на деэскалацию конфликта.

«Налицо шанс на деэскалацию напряженности, которая еще месяц-два назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта», — указал сенатор.

При этом он добавил, что заявление Ким Чен Ына может быть связано с тем, что необходимость проводить подобные испытания у КНДР отпала, поскольку у Пхеньяна появилось новое более мощное оружие массового поражения.