Виктория Скрипаль: наша семья должна быть сейчас вместе

Племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля решила обратиться к британским властям за помощью. В прямом эфире Sky News она передала послание премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Обращение Виктории казалось визы, которую Британия отказалась ей предоставить. Племянница экс-полковника объяснила, что хочет навестить дядю и двоюродную сестру, чтобы потом лично рассказать об их состоянии бабушке.

«Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которая должна быть сейчас вместе», — сказала Виктория Скрипаль, обращаясь к Мэй. Девушка говорила на русском языке, послание было показано в переводе телеканала.

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«Главное, что бы мне хотелось сейчас, это увидеть их лично, чтобы иметь возможность правдиво рассказать нашей бабушке о том, каково здоровье ее сына и внучки», — заявила Виктория.

Виктория Скрипаль хочет от Терезы Мэй содействия в получении визы, поскольку получила в посольстве отказ. Однако ранее в одном из интервью для «МК» девушка говорила, что британские дипломаты с ней связывались и просили сообщить номер заявки, если она подаст документы на визу, с целью ускорить процесс получения.

Также Виктория добавила, что помимо обращения через телеканал собирается рассылать свое обращение к премьер-министру через все возможные площадки в интернете и попросит МИД РФ передать письмо по своим каналам.

Причина, почему британские власти отказали Виктории Скрипаль в предоставлении визы, вероятно, кроется в том, что Великобритания видит в Виктории шпионку.

«По-видимому, Россия пытается использовать Викторию в качестве пешки», — сообщил в своем твиттере журналист «Би-би-си» Джеймс Ландейл со ссылкой на источник.

Однако по его словам, Виктории Скрипаль было отказано в визе в рамках установленных процедур.

Также сообщалось, что девушка не доказала наличие материальных средств на пребывание на территории Британии и дорожные расходы, что является обязательным требованием в процедуре оформления визы. Сумма должна составлять минимум 150 тыс. рублей, что могло вызвать трудности, поскольку Виктория нигде не работает. Помимо всего, в заявлении не была указана дата возвращения. В министерстве, в свою очередь, сообщили, что заявление на предоставление гостевой визы Виктории Скрипаль было отклонено, поскольку оно не соответствовало иммиграционным правилам.

В частности, указывается, что консула смутила цель визита Виктории.

«А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», — говорится в тексте письма из консульского отдела.

Сама Виктория не была удивлена этим решением. «Я была уверена, что так и будет. Вы все ожидали чего-то другого. Конечно, я понимала, что мне визу не дадут. Им (британцам — «Газета.Ru»), должно быть, есть что скрывать», — сказала она.

Напомним, Юлия вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, были отравлены 4 марта в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 «Новичок» причастна Россия.

Одной из причин явилось то, что вещество якобы было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы под Саратовом. Россия это категорически отрицает.

В результате конфликта уже более 150 российских дипломатов из 28 стран.

Юлия Скрипаль очнулась более недели назад и сообщила о своем хорошем состоянии. «Рада сообщить, что у меня прибывает сил с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю», — заявила Скрипаль. Она также поблагодарила жителей Солсбери, оказавших помощь ей и ее отцу после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм.

Как сообщает Sputnik, в эфире телеканала Sky News 7 апреля ведущий также заявил, что Сергей Скрипаль «больше не в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и может говорить». Также было упомянуто, что в скором времени полиция надеется побеседовать с экс-полковником.