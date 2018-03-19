«Это как избрание Климкина главой Еврокомиссии»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг свое же заявление о том, что Евросоюзу необходимо ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, передает RT.

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«Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно, чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию», — указал дипломат.

Ранее Климкин в беседе с немецким изданием Bild заявил, что ЕС должен рассмотреть план действий в отношении Шредера, который, по мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, является «важнейшим лоббистом президента России Владимира Путина».

«Важно, чтобы санкции касались не только членов российского правительства и государственных компаний, но и тех, кто продвигает за границей проекты России. Герхард Шредер — один из важнейших лоббистов Путина во всем мире. Поэтому нужно изучить, какие действия ЕС здесь может предпринять», — сказал министр.

После этого член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял слова Климкина.

«Это столь же вероятно, сколь избрание Климкина главой Еврокомиссии. Смешно», — написал российский сенатор в своем твиттере.

В документальном фильме российского журналиста Андрея Кондрашова Шредер рассказал о том, что у него много общего с президентом России Владимиром Путиным, передает ФАН.

«Он рос в коммуналке и с крысами, я — в бараке без отопления и электричества. Мы оба не забыли, откуда мы родом. Это весьма кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко. Есть, наверное, еще одна параллель: он говорил о своей матери очень-очень нежно и уважительно. Как и я о своей», — рассказал Шредер.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин и Шредер могут подолгу «шутить друг над другом, раззадоривать друг друга».

Шредер является председателем совета директоров российской компании «Роснефть». Во второй половине января главный исполнительный директор «НК «Роснефть» Игорь Сечин совершил рабочий визит в Германию на нефтеперерабатывающий завод Шведт. Тогда он отметил большой вклад Шредера в развитие компании.

«О значимости Германии как стратегического партнера свидетельствует и приглашение выдающегося немецкого политика Герхарда Шредера на пост главы совета директоров «Роснефти». Господин Шредер — не только знаковый политический деятель, но и авторитетный экономист: для большинства экспертов очевидно, что именно работа правительства Герхарда Шредера и лично канцлера фактически обеспечила нынешнее устойчивое развитие экономики Германии», — сказал топ-менеджер.

Он указал на долгосрочное российско-немецкое партнерство.

«В период руководства страной, господин Шредер успешно реализовал целый ряд крупнейших энергетических проектов, в результате которых в Германии появился крупный, влиятельный игрок, способный обеспечить конкурентоспособность страны на мировом энергетическом рынке. Таким образом, была заложена основа энергетической безопасности всей современной Европы, в том числе и за счет укрепления российско-германского сотрудничества», — подчеркнул Сечин.

В сентябре прошлого года Шредер заявил, что, по его мнению, Крым никогда впредь не выйдет из состава России, а также раскритиковал антироссийские санкции со стороны Запада. Экс-политик предупредил об угрозе отчуждения между Москвой и Берлином из-за присоединенного полуострова, передает НСН.

«У наших народов долгая общая история, и многие россияне разочарованы отношением немцев к ним, особенно политикой санкций. Крым был частью России с XVIII века. Я предсказываю, что не будет такого президента России, который откажется от Крыма», — указал бывший глава немецкого правительства.

Кроме того, он признался, что постоянно критикует присутствие подразделений Бундесвера в странах Балтики.

«Это не прямая угроза для России, но это совершенно неуместная ситуация, что немецкие солдаты размещаются на российской границе — это не должно иметь места в нашей общей истории», — выразил уверенность Шредер. Также он призвал Запад «понять» Путина, так как с точки зрения Москвы НАТО сформировало кольцо, начиная с Турции и через всю Европу до Балтийского моря.

Кроме того он рассказал про свои личные отношения с Путиным.

«Мы друзья, я поддерживаю эти личные отношения и буду продолжать это делать», — сказал бывший глава немецкого правительства, отметив, что это не имеет какого-либо политического значения, поскольку он больше не занимает государственные должности.