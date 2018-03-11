Владимир Путин ответил на вопрос об обстоятельствах, при которых Крым будет возвращен Украине. В интервью журналисту Андрею Кондрашову для телефильма «Путин» российский президент заявил, что «таких обстоятельств нет и не будет никогда».

«Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин.

Напомним, 7 марта в фильме телеведущего Владимира Соловьева «Миропорядок 2018» Владимир Путин заявил, что Россию «кто-то сознательно подвел к черте» присоединения Крыма.

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«Мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — передает слова Путина RT.

Путин также заявил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России. Глава государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.

«Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем», — отметил президент.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Воссоединение Крыма с Россией было зафиксировано в Конституции Российской Федерации. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Также присоединение Крыма к России не признают США и страны Европейского Союза. При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может.

Крым вышел из состава Украины после госпереворота в Киеве, ставшего кульминацией массовых протестов и столкновений с полицией и отрядами «Беркута». Сторонники евроинтеграции Украины вышли на майдан еще осенью 2013 года. 22 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович был по факту отстранен от власти и был вынужден покинуть Киев после ультиматума манифестантов.

Не дожидаясь истечения срока ультиматума, протестующие захватили квартал правительственных зданий в украинской столице. Верховная рада Украины в тот же день решила, что «самоустранение» Януковича противоречило конституции Украины, и назначила врио президента Александра Турчинова.

Российский президент также рассказал Владимиру Соловьеву о том, что США «грубо и нагло» обманули Россию, совершив государственный переворот на Украине. Обман американцев заключался в том, что накануне переворота они обратились к Москве, попросив воспрепятствовать применению армии на майдане и добиться мирного расхода оппозиции и силовиков.

Путин добавил, что Вашингтон практически буквально попросил перейти к нормализации ситуации — но уже на следующий день, хотя Россия и согласилась помочь в мирном разрешении, в Киеве произошел государственный переворот.

После расследования Дорогомиловский суд в Москве в 2016 году признал события 2014 года в Киеве государственным переворотом. Также экс-глава СБУ на суде показал, что всеми протестами на Майдане руководили чиновники из Госдепартамента США.

Кроме того, Владимир Путин

в очередной раз подчеркнул, что на Украине нет военнослужащих российских Вооруженных сил. Он отметил, что на Украине есть большое количество оружия, и что в условиях гражданской войны у обеих сторон конфликта есть возможности получить вооружения.

«Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?» — добавил Путин.