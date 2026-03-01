Размер шрифта
В Иране опровергли сообщения о гибели экс-президента страны

ILNA: соратник экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг новость о его гибели
Ahmed al-Husseini/Reuters

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад жив. Об этом сообщило агентство ILNA, которое ранее написало о смерти политика.

СМИ отредактировало материал, в котором утверждалось, что Ахмадинежад погиб при американо-израильских ударах по району Нармак в Тегеране, где находилась его резиденция.

«Один из ближайших соратников Махмуда Ахмадинежада связался с ILNA и опроверг новость о его гибели, не предоставив никакой дополнительной информации», — указано в публикации.

Накануне в соцсетях появилась информация, что дом Ахмадинежада был разрушен в результате удара Израиля по иранской столице. Однако источник в Исламской Республике опроверг эти данные. По его словам, под ракетный удар попало здание с охраной экс-лидера, а он сам не пострадал.

Летом 2025 года в ходе «Двенадцатидневной войны» в Иране уже опровергали сообщения об убийстве экс-президента Ахмадинежада.

Ахмадинежад был президентом Исламской Республики с 2005 по 2013 год. Во время его нахождения во главе государства в Иране ускорилось развитие ядерной программы. Во внешней политике Ахмадинежад выступал за сближение с Россией и арабским миром, критиковал политику США и делал резкие заявления в адрес Израиля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, кто возглавит Иран вместо верховного лидера Хаменеи.

 
