В «Крыльях» объяснили, почему разгромно проиграли «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после поражения в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что недоволен качеством игры в исполнении своих подопечных.

«Плохой матч с нашей стороны, особенно первый тайм. То, что мы хотели, не получалось совсем, часть людей просто выпадала. Футбол состоит из единоборств, мы сегодня мало навязали борьбы сопернику, в этом тоже есть проблема», — заявил Адиев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Константин Тюкавин с передачи Муми Нгамалё на 15-й минуте. На 26-й минуте Нгамалё реализовал пенальти, а через восемь минут Антон Миранчук забил третий мяч московской команды. Во втором тайме на 72-й минуте отличился Ярослав Гладышев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб поднялся на седьмое место, набрав 24 балла. Самарская команда расположилась на 13-й позиции с 17-ю баллами.

Ранее тренер «Динамо» Ролан рассказал, как справляется с давлением.