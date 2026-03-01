США применили четыре стратегических бомбардировщика для ударов по Ирану

США задействовали четыре бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану

Соединенные Штаты использовали четыре стратегических бомбардировщика B-2 в ходе операции против Ирана. Об этом сообщила журналистка Fox News в соцсети Х со ссылкой на американский военный источник.

Утверждается, что эти самолеты совершили перелет из США и обратно, нанося удары по целям в Исламской Республике.

«Четыре бомбардировщика B-2 совершили перелет туда и обратно из США и сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные позиции баллистических ракет в Иране», — написала она.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США планируют серию нарастающих ударов по Ирану с перерывами для оценки ущерба.